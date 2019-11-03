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New York Maratonu’na 125 ülkeden 52 Bin Kişi Katıldı

03.11.2019 22:02 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü maratonu, New York Limanı'nda bulunan Staten İsland mahallesinde başladı ve New York’un 5 bölgesinden geçerek Central Park’ta sona erdi

New York Maratonu’na 125 ülkeden 52 Bin Kişi Katıldı

Dünyanın en ünlü maratonu, New York Limanı'nda bulunan Staten İsland mahallesinde başladı ve New York’un 5 bölgesinden geçerek Central Park’ta sona erdi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de profesyonel maraton koşucularının dışında amatör hatta ilk kez maratona katılan koşucular da New York Maratonu’nun amatör ruhunu yaşattı.

Değişik sivil toplum örgütleri yararına maratona katılan ünlüler arasında Joana Tucker, Luke Kirby, Amy Robach gibi Hollywood yıldızları da bulunuyordu.

Profesyonel koşuculardan erkeklerde Kenyalı Geoffrey Kamworor kadınlarda ise yine Kenya’dan Joyciline Jepkosgei yarışı birincilikle tamamladı.

Kamworor 2 saat 8 dakika 13 saniyede bitiş çizgisini göğüsledi.

Jepkosgei ise sürpriz yaparak bu maratonda 4 şampiyonluğu bulunan Mary Keitany'ı geride bırakarak 2 saat 22 dakika 38 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

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