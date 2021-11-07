New York Maratonu’nda Zafer Kenyalılar’ın

Bu yıl New York Maratonu’nda kadınlarda birinciliği Kenyalı Olimpiyat şampiyonu Peres Jepchirchir, erkeklerde de Albert Korir elde etti.

Yaklaşık 5 derece sıcaklıkta koşulan maraton yerel saatle sabah 8’de başladı.

Bu yıl 50.si düzenlenen maratonda Peres Jepchirchir birinciliği 2:22:39’luk derecesiyle elde etti.

Bir diğer Kenyalı atlet Albert Korir de birinciliği 2:08:22’lik derecesiyle elde etti.

Korir 2019’da New York Maratonu’nda ikinci olmuştu.

Jepchirchir, Olimpiyat altın madalyasıyla New York Maratonu’nu aynı yıl kazanan ilk atlet oldu.

Kadınlarda Viola Cheptoo ikinci, Abadel Yeshaneh de üçüncü oldu.

Tokyo Olimpiyatları’nda Amerika’ya bronz Madalya getiren Molly Seidel ise dördüncü oldu.

Erkeklerde Faslı Muhammed Aaraby ikinci, italyan Eyob Faniel de üçüncü oldu.

Maratonun erkekler tekerlekli sandalye kategorisinde İsveç’ten Marcel Hug birinci, kadınlar tekerlekli sandalye kategorisinde Avustralya’dan Madison de Rozario birinci oldu.

Maraton geçen yıl salgın nedeniyle yapılamamıştı.

