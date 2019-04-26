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New York Metropolitan Müzesi'nde "Rock 'n' Roll" enstrümanları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 21:48 | Son Güncelleme

İlk kez düzenlenen sergide, 1939-2017 yıllarına ait Bob Dylan, Elvis Presley, Prince gibi dünyaca ünlü sanatçıların çaldığı gitar, piyano, davul gibi enstrümanlar yer alıyor

New York Metropolitan Müzesi, ilk kez "Rock 'n' Roll (Rock and Roll)" müzik enstrümanlarının yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

İlk kez düzenlenen sergide, 1939-2017 yıllarına ait gitar, piyano, davul gibi enstrümanlar yer alıyor.

Sergide, Bob Dylan, Elvis Presley, Prince, Eric Clapton, James Hetfield, Keith Richards, Jimi Hendrix ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü sanatçılar tarafından kullanılan enstrümanlar bulunuyor.

Sergi, ekim ayına kadar ziyaretçilere açık olacak.

Rock 'n' Roll müzik 1950'li yıllarda ABD'den dünyaya yayılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
enstrüman metropolitan müzesi Müzik rock and roll

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