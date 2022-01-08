New York Metrosuna Omicron Varyantı Engeli

Hızla yayılan Omicron varyantının tetiklediği Corona virüsü vakalarındaki artış New York'ta hayatı alt üst etti. Omicron varyantı, New York kentinin bir süre önce yeniden toparlanmaya başlayan ekonomisine büyük darbe vurdu.

Yeni yılda Omicron varyantına bağlı Corona virüsü vakalarının rekor sayılara ulaştığı New York’ta, birçok kamu ve özel sektör çalışanı salgın hastalık nedeniyle zorunlu olarak işlerine gidemiyor. Kamu çalışanlarının bir bölümünün salgın hastalık nedeniyle karantinada olması da New York kentinde birçok hizmetin aksamasına neden oluyor.

“Çalışanları yüzde 21’i salgın hastalığa yakalandı”

Salgın öncesi yolcu kapasitesinin nerdeyse yarısına bile ulaşamayan New York metrosu da Omicron varyantının tetiklediği salgından ötürü işe gelmeyen kondüktör ve metro operatörleri nedeniyle kapasitesinin oldukça altında çalışıyor.

ABD’nin en büyük metro ağı olan, 472 istasyonun bulunduğu New York metrosunda çalışanların yüzde 21’inin salgın hastalığa yakalandıkları açıklandı.

New York metrosu yönetimi, personel eksikliği yüzünden bazı hatlardaki servisleri iptal etmek zorunda kaldı. Çeşitli hatlardaki birçok metro seferi de personel eksikliğinden ya iptal ediliyor ya da gecikmeli olarak yapılıyor.

“Kent toplu taşımacılığı aksıyor”

Şehrin metrolarını, otobüslerini ve ağa bağlı diğer toplu taşımacılık araçlarını yöneten Metropolitan Ulaşım Dairesi (MTA), bu hafta 6 bin 300 çalışanından bin 300’ünün Corona virüsüne yakalandıkları için işe gelmediğini açıkladı.

MTA yetkilileri, bu hafta sistemdeki 22 metro hattından üçünde verdikleri hizmeti askıya almak zorunda kaldıklarını açıkladı. MTA, bazı hatlarda da metro seferlerini azalttıklarını, bu durumun kentteki toplu taşımacılığı aksattığını ve duraklarda daha uzun bekleme sürelerine neden olduğunu belirtti.

New York’ta hastanede yatanların sayısında artış

New York’ta salgın hastalık yüzünden hastanede yatanların sayısı da giderek artıyor. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde Corona virüsü yüzünde hastanede tedavi görenlerin sayısının 11 bin kişiye yükseldiğini belirterek bu sayının ilk zirvenin yaşandığı 2020 yılı Nisan ayı rakamlarına ulaştığını açıkladı.

Vali Hochul, New York’ta uzun bir süredir vaka sayısındaki rekor artışların artık düşüşe geçtiğini belirterek, “Son 24 saatteki vaka sayısı 82 bin 94. Dün bu rakam 85 bin 476’ydı. Vaka sayıları düşürüyor, iyimserim” diye konuştu.

