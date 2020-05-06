New York metrosunda 115 yıl sonra bir ilk!

Şehrin evsiz nüfusu salgınla birlikte daha görülür bir hale gelirken, özellikle metronun koronavirüs ün yayılması için elverişli bir ortam oluşturmasından endişe ediliyordu.

Dezenfekte çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, metroyu ve trenleri mesken tutan evsizler de bir süreliğine metrodan çıkarıldı.

Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Vali Andrew Cuomo, çalışmaların gece yarısı 01.00 ile 05.00 saatleri arasında devam ettiğini açıkladı. Temizlik çalışmaları sırasında binden fazla polis memuru da görevlendirildi.

Şehrin genelindeki 472 istasyonun tamamı bugün itibariyle kapatıldı, koruyucu giysiler ve maskelerle donatılmış 500 kadar temizlik görevlisi işbaşı yaptı. Temizlikte mikrop öldürücü malzemeler, elektrostatik dezenfektanlar ve ultraviyole ışınların kullanıldığı belirtildi.

1904 yılında açıldığından beri aralıksız hizmet veren New York metrosu, salgın nedeniyle kapsamlı bir temizlik yapılabilmesi için seferlerine ara verdi.

New York metrosu böylece acil durumlar haricinde ilk defa 7/24 hizmet verememiş oldu. Her ne kadar mart ayında salgın nedeniyle seferler kısıtlansa da metro hizmete devam etmişti.

Daha önce metro istasyonları ve vagonlar her 72 saatte bir temizleniyordu.

Ülkenin en işlek metro hattı unvanına sahip olan New York metrosunu her gün 5 milyondan fazla kişi kullanıyor. Ancak salgın nedeniyle bu yoğunluk yüzde 90 oranında azaldı.



