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New York metrosunda fenalaşan kadın raylara düştü! Saniyeler içinde...

23.06.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki metro istasyonunda fenalaşan kadın raylara düştü. New York ketinde meydana gelen olay sonrası devreye giren istasyondaki polisler, kadını saniyeler içinde raylardan kurtarmayı başardı. Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki Bay Ridge metro istasyonu korku dolu anlara sahne oldu. İstasyondaki platformda yürürken fenalaşan 25 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra raylara düştü.

RAYLARDAN KURTARDILAR

İstasyonda devriye gezen iki polisten biri hemen raylara indi. Baygın kadını kaldıran polise platformdaki meslektaşı da yardım etti. Kadın raylardan saniyeler içinde çıkarılırken, o sırada istasyona yaklaşan bir metro olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Baygınlık geçiren kadının başından yaralandığı, New York Üniversitesi Langone Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

İHA

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