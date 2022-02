New York Metrosunda Güvenlik Sorunu

New York’ta silahlı şiddet ve diğer suç oranları giderek artarken suç olaylarının sık görüldüğü yerler arasında New York metrosu da yer alıyor.

New York Emniyet Müdürlüğü’nün kentteki suç oranlarını yayınladığı CopmStat verilerine göre, metroda işlenen suçlar geçtiğimiz yıla oranla yüzde 65,3 oranında arttı. Verilere göre New York metrosunda işlenen suçlar dışında metro altında kalanların sayıları, kazalar ve intihar olayları da artıyor.

New York metrosunun çeşitli istasyonlarında son 24 saate meydana gelen farklı olaylarda, üç kişi metro vagonlarının altında kaldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki kazadaysa, bir kişinin intihar ettiği, diğerinin de bir evsiz olduğu açıklandı. New York’la Long Island arasındaki banliyö treninde ise Ronkonoma istasyonunda 20 yaşında olduğu belirtilen bir kişi silahla vurulduktan sonra yaşamını yitirdi. Son 24 saate görülen kazalar nedeniyle bazı istasyonlar arasındaki metro seferleri gecikmeli yapılabildi.

''Metroda işlenen nefret suçları da artıyor''

New York metrosunda işlenen nefret suçları da artmaya devam ediyor. Dün Asya kökenli genç bir kadın avukat metro istasyonunda beklerken saldırıya uğradı. Feci şekilde dövülen kadına saldıran kişinin sabıkasının kabarık olduğu, şimdiye kadar 44 kez tutuklandığı bildirildi. Saldırı uğrayan avukat, kefaletle ilgili yasaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz ay, Asya kökenli Amerikalı Michelle Go, metro istasyonundaki platforma itildikten sonra trenin altında kalarak hayatını kaybetmişti.

''Metroyu güvenli bir hale getireceğiz''

New York Emniyet Müdürü Keechant Sewell, polislerin metro sistemini daha güvenli hale getireceğine, kentin eski kötü günlere dönmesini engelleyeceğine söz verdi. Sewell, kentin yanlış yöne sürüklendiği algısının farkında olduğunu, silah şiddetindeki artışın yanı sıra metroda şiddet ve suç işleme oranlarının arttığını belirterek, "Birçok insanın neden korktuğunu biliyorum. Bir şekilde eski kötü günlere geri döndük” dedi.

Emniyet Müdürü Sewell, New York polisinin şimdi sorunları çözmek için planlar hazırladığını, metroda işlenen suçları sona erdirmek için bin polisin görevlendirileceğini kaydetti. Polisin metro istasyonlarında son beş haftada içinde binlerce denetim gerçekleştirdiğini belirterek, “Kent sakinleri alınan güvenlik önlemleriyle New York metrosunu gece gündüz her saatte kullanabileceklerini görüp hissedebilecekler. Metro sistemi herkes içindir, kentin can damarıdır. Güvenli olmalı ve öyle de olacak” dedi.

''Silahlı saldırganların bazıları 12-15 yaş arasında''

New York Emniyet Müdürü Sewell, New York’un 34 farklı karakolunda çalışacak 500 Mahalle Güvenlik Birimi elemanının eğitiminin başladığını kaydetti. Sewell, geçen yıl kentte bin 877 kişinin silahla vurulduğunu ve bu kişilerin yüzde 46'sının çetelerle bağlantılı olduğunu belirterek, “Tetiği çekenlerin yüzde 35'inin 18 ile 24 yaşları arasında olduğunu biliyoruz. Silah kullananların bazıları 12 ile 15 yaş arasında” dedi.