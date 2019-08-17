New York Metrosunda Paniğe Yol Açan Kişi Göz Altına Alındı

New York polisi, metro istasyonlarından birinde düdüklü tencere bombası süsü verilmiş cihazlar bırakmakla suçlanan bir kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu cihazların, pilav yapma makinesi olduğu öğrenilirken New York Emniyeti’nden bir yetkilinin attığı Twitter mesajında, güvenlik kameralarında bu makineleri taşıdığı tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dün bomba görünümlü aletlerin fark edilmesinin ardından sabah yoğunluğu yaşayan metro istasyonu acilen tahliye edilmişti.

Polis, Dünya Ticaret Merkezi yakınına yerleştirilen kameraların söz konusu şüpheliyi iki tencereyi metro istasyonunun iki ayrı noktasına yerleştirirken görüntülediğini açıkladı. Aynı türde pilav pişirme makinesinden üçüncüsü de üç kilometre uzakta bir kaldırımda bulundu.

Yetkililer, tencerelerin içinde patlayıcı olmadığını bildirdi. Düdüklü tencereler ve onlar gibi basınçlı mekanizmaya sahip olan bazı pilav pişirme makineleri, bomba yapımında kullanılabiliyor. Düdüklü tencereye konan iki bomba 2013 yılında Boston’da düzenlenen bir maratonda üç kişinin ölümüne, 16 kişinin sakatlanmasına ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

New York polisi, gözaltına alınan kişi hakkında ayrıntı vermedi. Bu kişiye yönelik resmi bir suçlama da yapılmadı.

