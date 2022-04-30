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New York Metrosunda Saldırılar Durmuyor

30.04.2022 03:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York metrosunda alınan tüm önlemlere rağmen güvenlik sorunu artmaya devam ediyor. Bu durum kent sakinlerinin alternatif ulaşım araçlarına yönelmesine neden oluyor

New York Metrosunda Saldırılar Durmuyor

NEW YORK - New York metrosunda alınan tüm önlemlere rağmen güvenlik sorunu artmaya devam ediyor. Bu durum kent sakinlerinin alternatif ulaşım araçlarına yönelmesine neden oluyor.

Eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun 11 ay önce başlattığı yeni uygulamayla metro istasyonları ve araçlarındaki polis sayısı arttırıldı. Yeni yılda göreve başlayan New York’un polis kökenli Belediye Başkanı Eric Adams, metro istasyonları ve araçlarında yeni ek tedbirler aldı.

Metro araçları ve istasyonlarında barınan evsizler polis zoruyla çıkartıldı, ancak alınan tüm yeni önlemler New York metrosunda işlenen suçları azaltmadı.

Son verilere göre, polisiye tedbirlerin arttırıldığı 11 ay öncesinden bugüne kadar metroda saldırılar yüzde 50 oranında arttı. New York metrosunda alınan tüm güvenlik önlemleri ve sayıları arttırılan devriye polislerine rağmen işlenen suç oranı da yüzde 61 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıla oranla, New York metrosundaki genel hırsızlıklar yüzde 72, para çalma suçları yüzde 110 oranında arttı.

New York metrosunda ırkçı saldırıların da geçtiğimiz yıla oranla arttığı, Asyalılar'ın dışında birçok farklı etnik gruptan kişilerin ırkçı saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

New York Büyükşehir Ulaşım Dairesi (MTA) yetkilileri, turnikelerin üstünden atlayarak metroyu bedava kullanmak isteyenlerin sayısının son haftalarda ürkütücü bir boyutta arttığını, diğer metro yolcularının kuralları çiğneyenleri gördüklerinde, “Bunu yapan bir kişi bana başka daha neler yapabilir" diye endişeye kapıldıklarını kaydetti.

Büyükşehir Ulaşım Dairesi’ne göre, kentin toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmek adeta bir salgın haline geldi. Dairenin başkanı Janno Lieber, bu durumun kentin toplu taşımacılık otoritesini bozduğunu, güvensizlik yarattığını ve metroda işlenecek şiddet ve suçları teşvik edeceğini belirterek, “Yaptırımlar getirip çözüm bulmak zorundayız. Metroya ve otobüslere bedava binenlerin oranı yüzde 12’ye ulaştı” dedi. Lieber, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67'lik artışla toplu taşıma araçlarında toplam 664 suç işlendiğini belirtti.

New York metrosunda yaklaşık üç hafta önce bir kişinin silah ve gaz bombalarıyla yoğun iş saatinde düzenlediği saldırıda 10 kişi silahla 20 kişi de gazın etkisiyle yaralanmıştı. Üç gün önce kentin Queens bölgesindeki Jamaica metro istasyonunda bir kişi, tren beklediği sırada aralarında çıkan tartışmadan sonra hiç tanımadığı birinin silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirmişti.

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