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New York metrosunda silahlı saldırı

12.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yerel basın itfaiye teşkilatından aldıkları bilgiler doğrultusunda bir metro istasyonunda bazı kişilerin vurulduğunu ve istasyona patlayıcı cihazların yerleştirildiğini belirtti

New York metrosunda silahlı saldırı

New York’ta yerel basın itfaiye teşkilatından aldıkları bilgiler doğrultusunda bir metro istasyonunda bazı kişilerin vurulduğunu ve istasyona patlayıcı cihazların yerleştirildiğini belirtti.

CNN televizyonu ise New York İtfaiye Teşkilatı’ndan aldığı bilgiye göre 13 kişinin yaralanarak çevredeki hastanelere taşındığını bildirdi.

Olayın ardından bazı metro hatlarında trafik durduruldu.

Yerel basına göre olay, Brooklyn Sunset Park bölgesinde 36’ncı Cadde metro istasyonunda sabah işe gidiş saatinde meydana geldi.

New York polis sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, polis memurlarının olaya müdahale ettiklerini belirtti ancak ölü ya da yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

New York polisi Twitter’dan yaptığı açıklamada metro istasyonunda şu an için aktif patlayıcı bulunmadığını açıkladı. Daha önce ise bazı patlamamış cihazların bulunduğunu belirtti. Polis halka bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı ve görgü tanıklarının polis ile temas kurmasını istedi.

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