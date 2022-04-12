New York metrosunda silahlı saldırı: 13 yaralı

ABD'deki yerel medya organlarının aktardığına göre, sabah saatlerinde New York kentindeki Brooklyn bölgesinde bir metro istasyonunda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırının, Sunset Park’ta 36’ıncı caddede metro istasyonunda yerel saatle 08.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 13 kişi yaralandı. Olay yerinde patlayıcıların da tespit edildiği bildirildi.

Nwe York Times'ın haberine göre, polis gaz maskeli birini aramaya başladı.

New York polisi, görevlilerin olay yerine gönderildiğini ve incelemelerin başladığını duyurdu. Polis, vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



