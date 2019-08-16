Metroda şüpheli paket paniği! Yolcular tahliye edildi

New York’ta bir metro istasyonunda polisin iki şüpheli paket bulduğu açıklandı. İstasyondaki yolcular tahliye edildi.
ABD medyası paketlerin “düdüklü tencere patlayıcısı” olabileceğini bildirdi. Manhattan’ın güneyinde metronun Fulton Caddesi durağında yoğun güvenlik önlemleri alındı; polisin ve acil müdahale araçlarının çalışmaları sürüyor.
New York polis sözcüsü, şüpheli paketlerle ilgili ayrıntı vermedi ancak ABD medyası paketlerin düdüklü tencereden bozma el yapımı patlayıcı olabileceğini bildirdi.
5 Nisan 2013’te Boston Maratonu’na düzenlenen bombalı saldırıda da “düdüklü tencere patlayıcısı” kullanılmış 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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