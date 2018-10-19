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New York metrosunda yolculara Cadılar Bayramı sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 04:26 | Son Güncelleme

New York metrosunda yolculara Cadılar Bayramı sürprizi

New York'ta Union Square metro istasyonunda düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde polis memurları ve metro çalışanları "korkunç" karakterlere büründü, istasyonun bir bölümü ise "korku tüneline" dönüştürüldü.

New York Polis Birimi (NYPD) ile kentteki metro ve otobüslerin işletmecisi Metropolitan Transportation Authority (MTA) yaklaşan Cadılar Bayramı dolayısıyla Union Square istasyonunda "Lanetli Metro" adlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında polisler ve metro çalışanları, giydikleri farklı kostüm ve yaptıkları plastik makyajlarla "korkunç" karakterlere büründü. Ayrıca istasyonda kurulan korku tünelinde, yolcular eğlenceli anlar yaşadı.

Yetişkinler bol bol fotoğraf çekip çığlıklar atarken, bazı yolcular da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Etkinliği ilgiyle karşılayan çocuklardan bazıları ise korkuya yenik düşüp gözyaşına boğuldu.

Korkan çocukları sakinleştiren metro görevlileri ve polisler, onlarla yüz boyama etkinliği de yaptı.

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New York New York Polis

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