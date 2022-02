New York Metrosundaki Evsizlere Yönelik Yeni Tedbirler

New York metrosunda geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 65 oranında artan suç oranları yetkilileri bir dizi yeni önlemler almaya yöneltti. New York Valisi Kathy Hochul, genişletilmiş metro güvenlik planını açıkladı. New York metrosunda işlenen suçlarla ilişkilendirilen evsizlere yönelik yeni tedbirler getirildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, metroya binen evsizlerin artık her hattın sonunda güvenlik güçleri tarafından trenden ayrılmaya zorlanacağını, evsizlerin metro vagonlarında uyumasına, barınmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Başkan Adams, Fulton Street metro durağında düzenlediği basın toplantısında, "Artık sigara içmek yok, uyuşturucu kullanmak yok, uyumak yok, metroda barbekü yapmak yok. O günler artık geride kaldı, metroda her istediğini yapmak yok” dedi. Başkan Adams, kentin metro hatlarının son duraklarında vagonların teker teker kontrol edilerek hiçbir kimsenin vagonlarda kalmasına müsade edilmeyeceğini, aralarında polislerinde olduğu yeni kurulacak “hat sonu ekiplerinin” görev yapacağını belirtti.

Adams, metro hattının sonunda vagonlarda kalan kişilere ayrılmaları gerektiğinin söyleneceğini, bu kişilerin gerekirse zor kullanılarak vagonlardan çıkartılacağını kaydetti.

New York Emniyet Müdürü, Keechant Sewell, hat sonu ekiplerinin ilk başta kent metrosunun A, E, 1,2 N ve R hatlarında görevlendirileceğini ayrıca bin polis memurunun da metroda görevlendirileceğini kaydetti.

New York metrosunda güvenliği sağlamak için açıklanan yeni plana göre güvenlik güçleri, metro vagonlarında uyuma, uzanma, tükürme, çöp atma, yolculara karşı agresif davranışlar, sigara içme, uyuşturucu kullanımına karşı kuralları uygulamak için doğrudan yetkiye sahip olacak. Polisle birlikte evsizler için evsiz hizmetleri ve sağlık departmanı çalışanlarından oluşan 30 ortak müdahale ekibi de görevlendirilecek.

New York’ta polisin açıkladığı son verilere göre, metroda işlenen suçlar dışında kaza ve intihar olaylarının da arttığı, vagonlarda, metro istasyonlarında yaşayan evsizlerin birçok suç işleme olayına karıştığı belirtilmişti. Polis verilerine göre, New York metrosunda işlenen nefret suçlarının da arttığı, bazı olayların faillerinin metroda yaşayan evsizler olduğu belirtilmişti.

New York Emniyet Müdürü Sewell, polislerin metro sistemini daha güvenli hale getireceğine, kentin eski kötü günlere dönmesini engelleyeceğine söz vermiş, metroda şiddet ve suç işleme oranlarının arttığını belirterek, "Birçok insanın neden korktuğunu biliyorum. Bir şekilde eski kötü günlere geri döndük, ancak mücadele edip metroyu yeniden güvenli bir hale getireceğiz” açıklamasını yapmıştı.

New York metrosunda evsizlere yönelik alınan yeni tedbirlere evsizlere destek için çalışan bazı sivil toplum örgütlerinden tepki geldi. Human.NYC Direktörü Josh Dean, “Evsizlerin gelecekleri konusunda çok korkuyoruz. Agresif New York polisinin evsiz New Yorkluları hedef alması evsizliği çözmez” dedi. Evsizler Koalisyonu'ndan Shelly Nortz da, "Yasal kriterlerin genişletilmesi evsizlerin sorununu çözmeyecek” dedi.