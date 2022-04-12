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New York metrosundaki silahlı saldırıda en az 13 kişi vuruldu

12.04.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York kentinde bir metro istasyonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 13 kişi vuruldu. Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, saldırı 36'ncı Cadde'deki istasyonda yerel saatle 08.30 sularında yoğun saatlerde gerçekleşti.

New York metrosundaki silahlı saldırıda en az 13 kişi vuruldu

ABD'nin New York kentinde bir metro istasyonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 13 kişi vuruldu.

Amerikan medyasının aktardığı bilgilere göre, saldırı 36'ncı Cadde'deki istasyonda yerel saatle 08.30 sularında yoğun saatlerde gerçekleşti.

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, yerde kanlar içinde yatan yolcular görülüyor. Ayrıca olay yerinde infilak etmemiş düzenek da bulundu.

Turuncu inşaat yeleği giydiği ve muhtemelen gaz maskesi taktığı belirtilen saldırganın olay yerinden kaçtığına inanılıyor. Saldırının nedeni ise henüz tespit edilmedi.

Şüpheli saldırganın ise kaçtığı bildirildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözcüsü, New Yorkers'a yaptığı açıklamada bölge sakinlerini bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Ayrıca metro hattında da rötarların olabileceği söylendi. Ez dört metro çift yönlü hattının da rötar yaptığı söyleniyor.

İlk müdahale ekipleri en az 13 kişinin yaralandığını doğruladı.

BBC'ye konuşan New York İtfaiyesi, ilk olarak istasyon içerisindeki yoğun duman nedeniyle bir çağrı aldıklarını söyledi, ancak olay yerine varan yetkililer, çok sayıda yaralı buldu.

Polis, olay yerinde aktif patlayıcı bir düzeneğin olmadığını duyurdu.

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