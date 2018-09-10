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New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

New York Moda Haftası tam gaz devam ediyor. Ancak bu sıralar moda haftası katılımcılarının dilinde dolaşan tek bir şey var 'bant bikiniler.'

Siyah bantların vücuda yapıştırılmasıyla ortaya çıkartılan tasarımlar adeta podyumu salladı.

Podyum sallandı!

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İZLEYİCİLERİN YÜREKLERİNİ HOPLATTI

İZLEYİCİLERİN YÜREKLERİNİ HOPLATTI
Joel Alvarez tarafından tasarlanan bikiniler izleyicilerin yüreklerini hoplattı.
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BAZI İZLEYİCİLER FAZLA CÜRETKAR BULDU

BAZI İZLEYİCİLER FAZLA CÜRETKAR BULDU
Bazı izleyiciler ise sadece vajina ve göğüs uçlarını kapatan tasarımları fazla cüretkar buldu.
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Defile sonrası basına verdiği röportajda Alvarez, insanların onu 'moda öncüsü' olarak tanımladıklarını söyledi.
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"ÇOK SAYIDA DERGİDE YER ALDIM"

"ÇOK SAYIDA DERGİDE YER ALDIM"
'Konseptim sayesinde 36 ülke gezdim ve hala geziyorum. Çok sayıda dergide yer aldım," dedi.
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ABD'de tasarımlarda kullanılan bantların bir makarası 24 ila 49 dolar arası değişiyor.
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New York New York Moda Haftası bantlı tasarım Podyum

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bide ateş pahasıdır bunlar ((
cok klass
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