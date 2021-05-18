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New York Normale Dönüşe Hazırlanıyor

18.05.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta 19 Mayıs’ta perakende sektörü, restoranlar, müzeler, eğlence mekanları, kuaför ve spor salonları dahil tüm işyerleri ve kurumlar tam kapasiteyle hizmet verebilecekler

New York Normale Dönüşe Hazırlanıyor

New York’ta yürürlükteki COVID kısıtlamaları Çarşamba gününden itibaren kaldırıyor. New York’ta 19 Mayıs’ta perakende sektörü, restoranlar, müzeler, eğlence mekanları, kuaför ve spor salonları dahil tüm işyerleri ve kurumlar tam kapasiteyle hizmet verebilecekler.

Pandemi döneminde saatleri kısıtlanan New York kenti metrosu da 24 saat hizmet vermeye başlayacak. New York’un önemli sanat aktiviteleri ise kısıtlı programlarla bu yaz geri dönecek. Şimdilik tek açılış tarihi belirlenmeyen kurum Broadway. Vali Cuomo tiyatroların Eylül ayında geri gelmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

19 Mayıs itibariyle New York ve New Jersey'de kapasite sınırları, büyük ölçekli iç ve dış mekanlar için yürürlükte kalacak. Spor müsabakalarına giriş için New York'ta aşı kartı veya 24 saat içinde elde edilmiş negatif COVID testi hala gerekli olacak. Vali Cuomo, üç eyaletin ileriye dönük olarak bu büyük mekanlar için ortak COVID protokolünü koordine etmek üzere çalıştığını söyledi. Şimdilik dış mekanlarda yapılacak düğün ve kutlamalardan kişi sayısı 500’e çıkartıldı, iç mekanlarda ise bu rakam 250 olarak belirlendi.

Son günlerde ABD’de büyük tepkilere yol açan maske uygulaması ise dış mekanlar için kaldırılırken, kapalı alanlarda maske kullanımının devam edeceği belirtildi.

New York kentinin Belediye Başkanı Bill de Blasio da şehri tamamen yeniden açmak için 1 Temmuz gününü hedefliyor. Ancak birçok şirket, çalışanlarının çoğunu Eylül ayına kadar uzaktan çalışma düzeninde tutacak. Şimdilik New York’ta sadece bazı kamu kuruluşları açılmış durumda.

Ancak halk sağlığı uzmanları, bazı yaş gruplarında ve bazı bölgelerde aşılamanın gecikmesi ve daha bulaşıcı varyantlar dikkate alındığında, yetkililerin bu kadar yaygın bir şekilde kısıtlamaları kaldırmasının çok büyük bir risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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