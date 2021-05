New York Normale Dönüşe Hazırlanıyor

New York’ta yürürlükteki COVID kısıtlamaları Çarşamba gününden itibaren kaldırıyor. New York’ta 19 Mayıs’ta perakende sektörü, restoranlar, müzeler, eğlence mekanları, kuaför ve spor salonları dahil tüm işyerleri ve kurumlar tam kapasiteyle hizmet verebilecekler.

Pandemi döneminde saatleri kısıtlanan New York kenti metrosu da 24 saat hizmet vermeye başlayacak. New York’un önemli sanat aktiviteleri ise kısıtlı programlarla bu yaz geri dönecek. Şimdilik tek açılış tarihi belirlenmeyen kurum Broadway. Vali Cuomo tiyatroların Eylül ayında geri gelmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

19 Mayıs itibariyle New York ve New Jersey'de kapasite sınırları, büyük ölçekli iç ve dış mekanlar için yürürlükte kalacak. Spor müsabakalarına giriş için New York'ta aşı kartı veya 24 saat içinde elde edilmiş negatif COVID testi hala gerekli olacak. Vali Cuomo, üç eyaletin ileriye dönük olarak bu büyük mekanlar için ortak COVID protokolünü koordine etmek üzere çalıştığını söyledi. Şimdilik dış mekanlarda yapılacak düğün ve kutlamalardan kişi sayısı 500’e çıkartıldı, iç mekanlarda ise bu rakam 250 olarak belirlendi.