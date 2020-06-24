New York Önseçimlerinde Liberaller Önde

ABD’de New York, Kentucky ve diğer dört eyalette Corona virüsü salgını önlemleri altında dün düzenlenen ve Senato ile Temsilciler Meclisi dağılımını da etkileyecek olan önseçimlerin ilk sonuçları gelmeye başladı.

New York’tan gelen ilk sonuçlara göre 31 yıldır Temsilciler Meclisi’nde görev yapan kıdemli Demokrat Partili üyelerden, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, Demokrat rakibi 44 yaşındaki siyah okul müdürü Jamaal Bowman’ın gerisinde kaldı. Bowman, 73 yaşındaki Engel’i New York’ta temsil ettiği bölge ile temas halinde olmamakla suçluyordu. Bowman ve Engel arasındaki mücadele, partinin daha liberal olan genç kanadıyla yerleşik düzen arasındaki rekabeti ortaya koyuyor.

New York seçim kurulu, Bowman’ın 732 seçim bölgesinden 213’ünde yüzde 61,3 ile oy oranı önde olduğunu bildirdi. Engel’in oy oranı yüzde 35,13 oldu.

Engel’in destekçileri arasında 2016 başkanlık seçiminin Demokrat adayı Hillary Clinton da vardı. Bowman ise partinin önde gelen ilerici isimlerinden Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren’ın desteğini almıştı. Posta yoluyla kullanılan oyların sayımı ise bir hafta sonra tamamlanacak. New York eyaletinin Temsilciler Meclisi’nde 27 sandalyesi bulunuyor.