New York Önseçimlerinde Liberaller Önde

ABD’de New York, Kentucky ve diğer dört eyalette Corona virüsü salgını önlemleri altında dün düzenlenen ve Senato ile Temsilciler Meclisi dağılımını da etkileyecek olan önseçimlerin ilk sonuçları gelmeye başladı.
New York’tan gelen ilk sonuçlara göre 31 yıldır Temsilciler Meclisi’nde görev yapan kıdemli Demokrat Partili üyelerden, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, Demokrat rakibi 44 yaşındaki siyah okul müdürü Jamaal Bowman’ın gerisinde kaldı. Bowman, 73 yaşındaki Engel’i New York’ta temsil ettiği bölge ile temas halinde olmamakla suçluyordu. Bowman ve Engel arasındaki mücadele, partinin daha liberal olan genç kanadıyla yerleşik düzen arasındaki rekabeti ortaya koyuyor.
New York seçim kurulu, Bowman’ın 732 seçim bölgesinden 213’ünde yüzde 61,3 ile oy oranı önde olduğunu bildirdi. Engel’in oy oranı yüzde 35,13 oldu.
Engel’in destekçileri arasında 2016 başkanlık seçiminin Demokrat adayı Hillary Clinton da vardı. Bowman ise partinin önde gelen ilerici isimlerinden Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren’ın desteğini almıştı. Posta yoluyla kullanılan oyların sayımı ise bir hafta sonra tamamlanacak. New York eyaletinin Temsilciler Meclisi’nde 27 sandalyesi bulunuyor.
New York’ta posta yoluyla uzaktan oy kullanmaya ilgi yüksekti. Seçim kuruluna göre posta yoluyla kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyon 900 bin oy pusulası basıldı. 2016 yılındaki önseçimlerde bu sayı yalnızca 115 bindi.
Reuters haber ajansına göre New York’tan gelen ilk sonuçlar Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın ilerici kanadının önde gelen isimlerinden Alexandria Ocasio-Cortez’in temsil ettiği bölgedeki rakibinden açık ara önde olduğunu gösteriyor.
Ocasio-Cortez, New York’taki seçim bölgesinde eski CNBC sunucularından 53 yaşındaki Michelle Caruso-Cabrera ile yarıştı. Caruso-Cabrera, muhafazakar eğilimli ABD Ticaret Odası tarafından destekleniyor.
Sonuçlar nihai olmamakla birlikte Ocasio-Cortez yüzde 70 oy oranı ile seçimi önde götürdüğünü açıkladı. Caruso-Cabrera’nın oy oranı ise yüzde 18,96.
Eski Başkan Yardımcısı ılımlı Demokrat Joe Biden’ın Bernie Sanders ve Elizabeth Warren gibi partinin sol kanadının güçlü isimlerini geride bırakarak 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratlar’ın resmi adayı olmayı garanti etmesinin ardından, bu önseçimlerin partinin sol kanadının gücünü test eder nitelikte olduğu yorumları yapılıyor.
Siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minnessota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından ırksal adaletsizliğe karşı ülkenin dört bir yanında protesto gösterilerinin düzenlendiği bir dönemde New York, Kentucky ve diğer dört eyalette yapılan önseçimler, ilerici genç isimlerin yerleşik düzen yanlısı daha ileri yaştaki adaylarla mücadelesine sahne oldu.
Kentucky Senato için McConnell’a karşı adayını belirliyor
Reuters haber ajansı Kentucky’deki önseçimlerde ilk sonuçlara göre Senato için yarışan eski savaş pilotu Amy McGrath’ın partinin ilerici isimlerinden siyah Amerikalı Charles Booker’ın önünde olduğunu bildirdi. İki isim 3 Kasım’daki seçimlerde Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell’ın koltuğu için yarışacak Demokrat aday olabilmeyi hedefliyor.
New York Times gazetesine göre Engel gibi McGrath de partide yerleşik düzenin desteklediği isimlerden. Seçim bölgelerinin yüzde 53’ünden gelen sonuçlara göre McGrath’ın oy oranı yüzde 44,6. Booker’ın oy oranıysa yüzde 36,5.
Kentucky’de de henüz posta yoluyla kullanılan oylar sayılmadığı için yetkililere göre kesin sonuçlar 30 Haziran’a kadar açıklanmayacak.
Kentucky Eyalet Sekreteri’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre posta yoluyla kullanılması için 900 bin adet oy pusulası basıldı. Bu sayı, kayıtlı seçmenin yüzde 27’si anlamına geliyor.
Kuzey Carolina’da ise Cumhuriyetçi partinin önseçimlerinde Başkan Trump’ın desteklediği adaylardan Lynda Bennett, 24 yaşındaki Madison Cawthorn’un gerisinde kaldı. Bennet, daha önce Temsilciler Meclisi’nde bu koltuğun sahibi olan Başkan Trump’ın genel sekreteri Mark Meadows tarafından da destekleniyordu. Seçim sonucunun kesinleşmesi halinde Kasım ayında Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Moe Davis ile yarışacak aday 24 yaşındaki Cawthorn olacak.