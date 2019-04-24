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New York polisi Müslümanların güvenliği için ramazanda ek tedbirler alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 23:42 | Son Güncelleme

New York polisi Müslümanların güvenliği için ramazanda ek tedbirler alacak

New York Polis Departmanınca (NYPD), ramazan ayında Müslümanların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için ibadethanelerin çevresinde ek güvenlik tedbirleri alınacağı açıklandı.

New York Polis Komiseri James O'Neill ve beraberindeki emniyet yetkilileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

O'Neill, burada yaptığı konuşmada, ortada Müslümanlara yönelik bir tehdit olmadığını ama yine de Yeni Zelanda'da ve Sri Lanka'daki saldırılar nedeniyle ramazan ayı boyunca ibadethanelerin çevresindeki güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi.

James O'Neill, "Ramazan, ruhsal tefekkürün, inancın yenilenmesinin ve hayra bağlılığın vakti. Bunların hepsi bir insanın özgürce ve korkusuzca ibadetini yapmasına bağlı." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü Türk vatandaşı 50 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından New York polisi kentteki camilerin etrafında alınan güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Sri Lanka'da ise pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırı düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'da konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 359 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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