New York polisi Müslümanların güvenliği için ramazanda ek tedbirler alacak

New York Polis Departmanınca (NYPD), ramazan ayında Müslümanların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için ibadethanelerin çevresinde ek güvenlik tedbirleri alınacağı açıklandı.

New York Polis Komiseri James O'Neill ve beraberindeki emniyet yetkilileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

O'Neill, burada yaptığı konuşmada, ortada Müslümanlara yönelik bir tehdit olmadığını ama yine de Yeni Zelanda'da ve Sri Lanka'daki saldırılar nedeniyle ramazan ayı boyunca ibadethanelerin çevresindeki güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi.

James O'Neill, "Ramazan, ruhsal tefekkürün, inancın yenilenmesinin ve hayra bağlılığın vakti. Bunların hepsi bir insanın özgürce ve korkusuzca ibadetini yapmasına bağlı." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü Türk vatandaşı 50 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından New York polisi kentteki camilerin etrafında alınan güvenlik önlemlerini artırmıştı.