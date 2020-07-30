HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York Polisine Tepkiler Büyüyor

New York Polisine Tepkiler Büyüyor

30.07.2020 00:14 | Son Güncelleme

Portland kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı gerekçesiyle New York’ta haftalardır süren protesto gösterilerinin boyutu artıyor

New York Polisine Tepkiler Büyüyor

Portland kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı gerekçesiyle New York’ta haftalardır süren protesto gösterilerinin boyutu artıyor.

Dün 18 yaşındaki bir protestocunun sivil polisler tarafından güç kullanılarak tutuklanması ve sivil bir araçla götürülmesi sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte New York Polis Teşkilatı’na (NYPD) tepkiler daha da büyüdü. Olay, Manhattan’da Abolation Parkı'nın yakınlarında, 2’inci cadde ile 25’inci sokak arasında meydana geldi.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrasında New Yorklular, Portland’da federal güvenlik yetkililerinin tutuklamalar sırasında sivil araçlar kullanması gibi New York polisinin de aynı davranışları sergilediğini öne sürerek, polise tepkiler yağdırdı.

@MichelleIhooq adlı kullanıcının Twitter’dan paylaştığı görüntüleri yaklaşık 12 milyon kişi izledi. Video görüntülerine New York polisini kınayan binlerce tepki geldi.

Polis, trans birey olduğu öne sürülen 18 yaşındaki protestocu Nikki Stone’u polis kameralarına zarar verdiği gerekçesiyle tutukladığını, hakkında beş ayrı suçlama olduğunu belirterek, Stone'un daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Vali ve belediye başkanından New York polisine tepki

Tepkiler sadece New Yorklular'la da sınırlı kalmadı. New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, polisin tutumunu sert dille eleştirdi.

Vali Cuomo, sivil bir araca alınan genç protestocunun tutuklanması sırasında yaşanan görüntülerin “korkutucu ve iğrenç “olduğunu söyledi. Cuomo, New York polisini duyarsız davranmakla eleştirerek, “New York polisinin böyle iğrenç bir şey yapmasına çok şaşırdım. Görüntüler oldukça rahatsız edici” dedi.

“Burası Portland değil”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, New York polisinin protestolar sırasında tutuklamalar konusunda “daha hassas” davranması gerektiğini belirtti. De Blasio, “Duyarlı olmamız gereken bir tarihsel anı yaşıyoruz. Ülkede yaşadığımız bu kötü atmosferde yapılacak bir şey değil bu. Böyle bir şey yanlış zamanda, yanlış bir yerde oldu. Burası Portland değil” dedi.

Protestocular, dün gece New York Emniyet Müdürü Dermot Shea’nın Manhattan’da oturduğu evin önünde toplanarak polisin göstericilere karşı tutumunu protesto etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldiFransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi
Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?Mülki İdare Amiri kimdir? Mülki idare Amiri ne iş yapar? Mülki İdare Amiri ne kadar maaş alır?

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Hamaney: Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz

Hamaney: Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 238'e yükseldi

ABD, Esad'ın oğlunun da aralarında olduğu bazı Suriyelileri yaptırım listesine aldı

ABD'den yeni hamle! Oğlu yaptırım listesinde

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisinin yeni başkanı oldu

Eski Ankara büyükelçisi istihbarat başkanı oldu

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi

Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

Trump'tan TikTok açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.