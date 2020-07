New York Polisine Tepkiler Büyüyor

@MichelleIhooq adlı kullanıcının Twitter’dan paylaştığı görüntüleri yaklaşık 12 milyon kişi izledi. Video görüntülerine New York polisini kınayan binlerce tepki geldi.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrasında New Yorklular, Portland’da federal güvenlik yetkililerinin tutuklamalar sırasında sivil araçlar kullanması gibi New York polisinin de aynı davranışları sergilediğini öne sürerek, polise tepkiler yağdırdı.

Dün 18 yaşındaki bir protestocunun sivil polisler tarafından güç kullanılarak tutuklanması ve sivil bir araçla götürülmesi sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte New York Polis Teşkilatı’na (NYPD) tepkiler daha da büyüdü. Olay, Manhattan’da Abolation Parkı'nın yakınlarında, 2’inci cadde ile 25’inci sokak arasında meydana geldi.

Portland kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı gerekçesiyle New York’ta haftalardır süren protesto gösterilerinin boyutu artıyor.

Vali ve belediye başkanından New York polisine tepki

Tepkiler sadece New Yorklular'la da sınırlı kalmadı. New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, polisin tutumunu sert dille eleştirdi.

Vali Cuomo, sivil bir araca alınan genç protestocunun tutuklanması sırasında yaşanan görüntülerin “korkutucu ve iğrenç “olduğunu söyledi. Cuomo, New York polisini duyarsız davranmakla eleştirerek, “New York polisinin böyle iğrenç bir şey yapmasına çok şaşırdım. Görüntüler oldukça rahatsız edici” dedi.

“Burası Portland değil”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, New York polisinin protestolar sırasında tutuklamalar konusunda “daha hassas” davranması gerektiğini belirtti. De Blasio, “Duyarlı olmamız gereken bir tarihsel anı yaşıyoruz. Ülkede yaşadığımız bu kötü atmosferde yapılacak bir şey değil bu. Böyle bir şey yanlış zamanda, yanlış bir yerde oldu. Burası Portland değil” dedi.

Protestocular, dün gece New York Emniyet Müdürü Dermot Shea’nın Manhattan’da oturduğu evin önünde toplanarak polisin göstericilere karşı tutumunu protesto etti.