New York Polisine Tepkiler Büyüyor

Portland kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı gerekçesiyle New York’ta haftalardır süren protesto gösterilerinin boyutu artıyor.

Dün 18 yaşındaki bir protestocunun sivil polisler tarafından güç kullanılarak tutuklanması ve sivil bir araçla götürülmesi sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte New York Polis Teşkilatı’na (NYPD) tepkiler daha da büyüdü. Olay, Manhattan’da Abolation Parkı'nın yakınlarında, 2’inci cadde ile 25’inci sokak arasında meydana geldi.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrasında New Yorklular, Portland’da federal güvenlik yetkililerinin tutuklamalar sırasında sivil araçlar kullanması gibi New York polisinin de aynı davranışları sergilediğini öne sürerek, polise tepkiler yağdırdı.

@MichelleIhooq adlı kullanıcının Twitter’dan paylaştığı görüntüleri yaklaşık 12 milyon kişi izledi. Video görüntülerine New York polisini kınayan binlerce tepki geldi.

Polis, trans birey olduğu öne sürülen 18 yaşındaki protestocu Nikki Stone’u polis kameralarına zarar verdiği gerekçesiyle tutukladığını, hakkında beş ayrı suçlama olduğunu belirterek, Stone'un daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.