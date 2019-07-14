New York saatlerce karanlığa gömüldü

Metro seferleri, festivaller, Broadway showları iptal olurken, New Yorkulular felç olan trafikte kontrolü bir süreliğine ele aldı.Dünyanın en hareketli şehirlerinden biri olan ABD’nin New York kentinin büyük bir bölümü Cumartesi akşamı saatlerce karanlığa gömüldü. Manhattan’da meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 70 bin ev ve iş yeri karanlıkta kalırken, metro seferleri durdu, festivaller kesintiye uğradı, Broadway showları iptal edildi; hatta Times Meydanı’nın bir bölümü dahi karanlığa teslim oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda New Yorkluların özellikle kavşaklarda tam bir kaosa dönüşen trafiği kendi kendilerinin yönettiği görüldü.

Diğer yandan kesinti nedeniyle sokaklara taşınan partiler ve konserler de renkli görüntülere sahne oldu.

Kesintinin bundan 42 yıl önce yaşanan büyük elektirik kesintisinin yıl dönümünde meydana gelmesi de şaşkınlık yarattı.

New York İtfaiye Birimi saat 19:00 sularında meydana gelen kesintiye bir trafo patlamasının neden olduğunu belirtti. Şehrin elektrik hizmetini sağlayan Con Edison firmasından yapılan açıklamada ise trafodaki arızanın kesin nedeninin henüz belirlenememekle birlikte aşırı yüklenmeden kaynaklanmadığının tespit edildiği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo da yaralanma vakalarının yaşanmadığını, ancak yine de böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek kesintinin soruşturulacağı sözünü verdi.

New York’da son büyük elektirik kesintisi 13 Temmuz 1977’de meydana gelmiş, karanlığa gömülen şehir, yağmalama olayları ve kaosa sahne olmuştu.

DW/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

