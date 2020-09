New York Salgın Hastalıkla Mücadelede 200 Günü Geride Bıraktı

New York’ta ilk Corona virüsü vakasının saptanmasının ardından tam 200 gün geride kaldı. New York’ta son 200 günde, 489 bin 899 Corona virüsü vakası saptandı. Salgın hastalık yüzünden 33 bin 133 kişi yaşamını yitirdi. Mart ayından beri alınan tedbirler sonucunda dün itibarıyla, eyalet genelinde Corona virüsüne bağlı olarak hastanede yatanların sayısı 486 kişi, saptanan yeni vaka sayısı da 896 kişi olarak açıklandı.

New York’taki veriler diğer eyaletlere oranla oldukça düşük ve şimdilik salgın hastalığa karşı alınan tedbirlerin başarılı olduğu kabul edilse de 200 gündür, yaşananlar kentin on yıllardır alışılan genel dokusunu tamamen değiştirdi.

Kentte artan suç oranı, salgın hastalığın kış aylarında yeniden etkisini arttırması riski, New Yorkluları endişelendiriyor.

Mali kriz yetkileri düşündürüyor

200 gün sonra, salgın hastalıkta verilerin normal değerlere düşmesi, sevindirici olsa da yaşanılan ekonomik kriz, bütün New Yorkluları olumsuz etkiliyor. New York’ta yaşanılan ekonomik kriz, yetkililerin arasında da tartışmaların çıkmasına neden oldu. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalete yeterince finansal destek sağlamadığı gerekçesiyle sık sık ABD Başkanı Donald Trump’a sitem etti.