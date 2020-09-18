New York Salgın Hastalıkla Mücadelede 200 Günü Geride Bıraktı

New York’ta ilk Corona virüsü vakasının saptanmasının ardından tam 200 gün geride kaldı. New York’ta son 200 günde, 489 bin 899 Corona virüsü vakası saptandı. Salgın hastalık yüzünden 33 bin 133 kişi yaşamını yitirdi. Mart ayından beri alınan tedbirler sonucunda dün itibarıyla, eyalet genelinde Corona virüsüne bağlı olarak hastanede yatanların sayısı 486 kişi, saptanan yeni vaka sayısı da 896 kişi olarak açıklandı. New York’taki veriler diğer eyaletlere oranla oldukça düşük ve şimdilik salgın hastalığa karşı alınan tedbirlerin başarılı olduğu kabul edilse de 200 gündür, yaşananlar kentin on yıllardır alışılan genel dokusunu tamamen değiştirdi. Kentte artan suç oranı, salgın hastalığın kış aylarında yeniden etkisini arttırması riski, New Yorkluları endişelendiriyor. Mali kriz yetkileri düşündürüyor 200 gün sonra, salgın hastalıkta verilerin normal değerlere düşmesi, sevindirici olsa da yaşanılan ekonomik kriz, bütün New Yorkluları olumsuz etkiliyor. New York’ta yaşanılan ekonomik kriz, yetkililerin arasında da tartışmaların çıkmasına neden oldu. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalete yeterince finansal destek sağlamadığı gerekçesiyle sık sık ABD Başkanı Donald Trump’a sitem etti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kente yeterli maddi destek sağlanmazsa aralarında itfaiyeci ve polislerin de bulunduğu 22 bin kişiyi işten çıkartmak zorunda kalacağını açıklaması, kendisi de dahil olmak üzere ofis çalışanlarından yaklaşık 500 kişinin birer haftalık ücretsiz izne ayrılarak kent bütçesine sembolik katkıda bulunacağını söylemesi, New York Valisi Cuomo’yu oldukça kızdırdı. Vali Cuomo:” İşten çıkartma son seçenek olmalı” Vali Cuomo, de Blasio’ya, New York’un bütçesinin 90 milyar dolar olduğunu hatırlattı, bütçede boşuna harcanan, çöpe giden paralar olduğunu söyledi. Vali Cuomo "İşten çıkarmaların yapmak isteyeceğin son şey olduğunu söylüyorum. Bunlar son seçenektir. Özellikle de pek çok sorunun olduğu New York'ta. Evsizler gibi bir sorunumuz var. Artan suç sorunumuz var. Kent çok kirli. İşten çıkarmalar son seçenek olarak değerlendirilmeli. Kentin yıllık 90 milyar dolarlık bütçesi içinde bulabileceğiniz, çok fazla israf olduğundan eminim. İşten çıkarmaya gitmeden önce yapmanız gereken şey bu " dedi.