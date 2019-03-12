‘New York Savcılığı Trump Şirketi Projelerini Soruşturuyor’

New York Times gazetesine göre New York savcılığı Deutshe Bank ve Investor Bank’la bazı Trump şirketleri arasındaki ilişkileri soruşturuyor.

Savcılık ofisi Pazartesi geç saatlerde bankalara mahkeme celbi gönderdi. Gazeteye göre son gelişmeler Deutshe Bank’ın Trump’la iş ilişkilerine yönelik ek sorgulama anlamına geliyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu ve Mali Hizmetler Komisyonu, Trump’ın mali varlıkları ve iş bağlantılarını araştırıyor. Komisyonların mercek altına aldığı konular arasında Trump’ın dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank’la olan bağlantıları de bulunuyor.

Deutsche Bank, Trump şirketlerine emlak yatırımları için yüz milyonlarca dolar kredi sağladı. Banka ayrıca Trump’a bir dizi otel ve gazino iflaslarından sonra geniş miktarda kredi sağlayan çok az sayıda kuruluştan biri konumunda.

Gazeteye göre Deutsche Bank’a yönelik yeni soruşturma açılmasını, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in geçen ayki komisyon ifadesi tetikledi.

Cohen Kongre’deki ifadesinde, Trump’ın mali bildirimlerinde malvarlıklarının değerini fazla gösterdiğini öne sürmüştü. Trump’ın eski avukatı konuyla ilgili belgelerin kopyalarını da sunmuştu.

New York Times’a göre, Investor Bank’ten de zamanında destek verdiği Trump Park Avenue projesi için mahkemeye kayıt ve belgeler sunması istendi.

