HABER

‘New York Savcılığı Trump Şirketi Projelerini Soruşturuyor’

12.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

New York Times gazetesine göre New York savcılığı Deutshe Bank ve Investor Bank’la bazı Trump şirketleri arasındaki ilişkileri soruşturuyor

‘New York Savcılığı Trump Şirketi Projelerini Soruşturuyor’

New York Times gazetesine göre New York savcılığı Deutshe Bank ve Investor Bank’la bazı Trump şirketleri arasındaki ilişkileri soruşturuyor.

Savcılık ofisi Pazartesi geç saatlerde bankalara mahkeme celbi gönderdi. Gazeteye göre son gelişmeler Deutshe Bank’ın Trump’la iş ilişkilerine yönelik ek sorgulama anlamına geliyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu ve Mali Hizmetler Komisyonu, Trump’ın mali varlıkları ve iş bağlantılarını araştırıyor. Komisyonların mercek altına aldığı konular arasında Trump’ın dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank’la olan bağlantıları de bulunuyor.

Deutsche Bank, Trump şirketlerine emlak yatırımları için yüz milyonlarca dolar kredi sağladı. Banka ayrıca Trump’a bir dizi otel ve gazino iflaslarından sonra geniş miktarda kredi sağlayan çok az sayıda kuruluştan biri konumunda.

Gazeteye göre Deutsche Bank’a yönelik yeni soruşturma açılmasını, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in geçen ayki komisyon ifadesi tetikledi.

Cohen Kongre’deki ifadesinde, Trump’ın mali bildirimlerinde malvarlıklarının değerini fazla gösterdiğini öne sürmüştü. Trump’ın eski avukatı konuyla ilgili belgelerin kopyalarını da sunmuştu.

New York Times’a göre, Investor Bank’ten de zamanında destek verdiği Trump Park Avenue projesi için mahkemeye kayıt ve belgeler sunması istendi.

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
ABD Venezuela’daki Tüm Diplomatik Personelini ÇekiyorABD Venezuela’daki Tüm Diplomatik Personelini Çekiyor
‘Trump’ın Azli Ülkeyi Böler Buna Değmez’‘Trump’ın Azli Ülkeyi Böler Buna Değmez’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki

Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

Prestijli gazete İstanbul Boğazı'nı 'nehir' yaptı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Bacak arasından akan kanlar içinde sokakta bulundu

Brezilya'nın en güzeli o seçildi!

İşte Brezilya'nın en güzel kızı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.