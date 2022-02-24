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New York sosyetesini kandıran Anna Sorokin'in hikayesi Netflix'te izlenme rekorları kırıyor

24.02.2022 05:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini zengin bir varis olarak tanıtarak New York sosyetesine giren, lüks otel ve bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin'in hikayesi Netflix'te bir haftada en çok izlenen İngilizce dizi oldu.

New York sosyetesini kandıran Anna Sorokin'in hikayesi Netflix'te izlenme rekorları kırıyor

Kendisini zengin bir varis olarak tanıtarak New York sosyetesine giren, lüks otel ve bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin'in hikayesi Netflix'te bir haftada en çok izlenen İngilizce dizi oldu.

Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner'ın Anna Sorokin'i canlandırdığı, 11 Şubat'ta izleyiciye sunulan Inventing Anna, geçen hafta 196 milyon saat izlendi.

Inventing Anna'nın ardındansa Ekim ayında 179 milyon saat izlenmeye ulaşan psikolojik korku dizisi You'nun üçüncü sezonu geliyor.

En çok izlenen diğer İngilizce diziler ise The Witcher, Maid ve Sex Education.

Ancak Squid Game tek bir haftada 572 milyon saat izlenmeyle hala şimdiye kadar en çok izlenen dizi sıralamasındaki biriciliğini koruyor.

Diğer bir Güney Kore dizisi All of Us Are Dead ve İspanyol yapımı Money Heist da sırayla 236 ve 202 milyon saat izlenmeye ulaşmıştı.

Sahte mirasçının hikayesi

Rus bir kamyon şoförünün kızı olan ve 16 yaşında Almanya'ya giden Sorokin, 2016'da ABD'ye yerleşerek kendisini Avrupalı "milyoner bir mirasçı" olarak tanıtmıştı.

Çevresindekileri, otelleri ve bankaları dolandıran Sorokin, 2019 yılında hapis cezası aldı.

Inventing Anna, gazeteci Vivian Kent'in Anna Sorokin hakkındaki araştırmasını temel alıyor. Kent'i oyuncu Anna Chlumsky canlandırıyor.

Hikaye, yapımcı ve senaryo yazarı Shonda Rhimes ile Bridgerton, Grey's Anatomy ve Scandal'ın da yaratıcısı olan yapım şirketi Shondaland tarafından diziye dönüştürüldü.

Oyuncular arasında Orange is the New Black'ten Laverne Cox, Succession'dan Arian Moayed ve Billions'tan Terry Kinney de bulunuyor.

İzlenme rekorları kıran yapımda Katie Lowes tarafından canlandırılan gazeteci Rachel DeLoache Williams ise dizide çizilen portreyi eleştirdi.

Vanity Fair dergisinin o dönemki foto muhabiri Williams, kendisini 62 bin dolar dolandıran Sorokin'le arkadaş olmuştu.

Williams dizinin sosyopat, narsist, suçlu bulunmuş bir kadına problematik bir empati duyulmasını sağladığını belirtiyor.

Şu an hapis cezası devam eden Sorokin, Instagram'dan Williams'a cevap verdi ve onun "değişken etik standartlarını" ve "küstah iki yüzlülüğünü" eleştirdi.

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