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New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor

10.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı kaydeden ülke olan ABD'de virüsün en yoğun olduğu dönem olan Nisan 2020'de hayatını kaybeden 750 kişinin cenazelerinin hala soğutmalı kamyonlarda saklandığı açıklandı. Bir yıldan fazla süredir kamyonlarda saklanan cenazelerin ailelerin de isteğiyle kimsesizler mezarlığına gömüleceği belirtildi.

New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor

Covid-19 sebebiyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemde aşılama çalışmalarının hızlanması virüsün etkilerini gün geçtikçe azalttı.

Aşılama başarısı sonrası ülkede günde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ün altına inerken virüsün ABD’yi sarstığı ilk dönem olan 2020 yılının Nisan ayının başlarında sadece New York’ta günde 800’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği dönemde hastaneler kapasitelerini aşarken, morglarda yer kalmaması nedeniyle şehirde soğutmalı kamyonlar morg görevi gördü.

CNN International, 2020’nin Nisan ayında hayatını kaybeden 750 kişinin cesetlerinin hala New York’taki soğutmalı kamyonlarda olduğunu açıkladı.

Cenazelerin Güney Brooklyn Deniz Terminali'ndeki kamyonlarda saklandığı bildirilirken Tıbbi muayene ofisinin sözcüsü Mark Desire, verdiği demeçte, "Pandeminin zirvesinde, hayatını kaybeden kişiler için için uzun süreli depolama alanları oluşturuldu. Duyarlılık ve şefkatle, yas dönemlerinde ailelerle tek tek çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenazelerin Baş Tıbbi Muayene Dairesi tarafından Nisan 2020’de alınan 80 soğutmalı kamyonda tutulduğu bildirildi.

AİLELER DE KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLMELERİNİ İSTİYOR

Tıbbi muayene ofisinin icra komiseri yardımcısı Dina Maniotis, cesetlerin çoğunun, kentin son 100 yıldır fakir veya sahipsiz kişileri gömdüğü Hart Adası'na gidebileceğini söylerken kişilerin ailelerinin de bu istekte bulunduğunu belirtti.

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