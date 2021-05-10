New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor

Covid-19 sebebiyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemde aşılama çalışmalarının hızlanması virüsün etkilerini gün geçtikçe azalttı.

Aşılama başarısı sonrası ülkede günde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ün altına inerken virüsün ABD’yi sarstığı ilk dönem olan 2020 yılının Nisan ayının başlarında sadece New York’ta günde 800’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği dönemde hastaneler kapasitelerini aşarken, morglarda yer kalmaması nedeniyle şehirde soğutmalı kamyonlar morg görevi gördü.

CNN International, 2020’nin Nisan ayında hayatını kaybeden 750 kişinin cesetlerinin hala New York’taki soğutmalı kamyonlarda olduğunu açıkladı.

Cenazelerin Güney Brooklyn Deniz Terminali'ndeki kamyonlarda saklandığı bildirilirken Tıbbi muayene ofisinin sözcüsü Mark Desire, verdiği demeçte, "Pandeminin zirvesinde, hayatını kaybeden kişiler için için uzun süreli depolama alanları oluşturuldu. Duyarlılık ve şefkatle, yas dönemlerinde ailelerle tek tek çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.