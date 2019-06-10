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New York'ta helikopter faciası! Gökdelene çarparak düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

ABD’nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

New York'ta helikopter faciası! Gökdelene çarparak düştü

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, bir helikopter Manhattan'ın orta bölgesinde Times Meydanı'na yakın bir alandaki gökdelenin son katına çarptı.

Binanın son katına düşen helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

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"BU RUTİN BİR İNİŞ DEĞİL"

New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil." diye konuştu.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı. (AA)

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ABD New York Manhattan helikopter

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