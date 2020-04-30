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New York'ta korkunç görüntü! Kamyonlarda onlarca ceset

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 21:35 | Son Güncelleme

ABD'nin New York eyaletinde polise yapılan şikayet üzerine, bir cenaze evinin önünde soğutma sistemi olmayan 2 kamyona yüklenmiş onlarca cenaze bulundu.

New York'ta korkunç görüntü! Kamyonlarda onlarca ceset

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vakanın görüldüğü Brooklyn'deki cenaze evinin önünde günlerdir bekleyen 2 kiralık kamyondan sızan kokular üzerine şikayet telefonu alan polisin, kamyonlarda 50'den fazla cansız beden olduğunu tespit ettiği öğrenildi.

New York basınında geniş yer bulan olayda, bölge sakinlerinin birkaç haftadır kokudan şikayet ettikleri, soğutma sistemi bulunmayan ve eşya taşımak için kullanılan 2 kiralık kamyona buz torbalarıyla koyulmuş cesetlerin günlerdir bekletildiği ortaya çıktı.

Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams'ın dün yaşanan hadiseyle ilgili basına verdiği demeçte, konunun soruşturulduğunu ve cansız insan bedenleriyle dolu kamyonların sokakta bekletilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ŞEHRİN BELİRLİ PARK VE ADALARINDA EK MEZAR ALANLARI AÇILMIŞTI

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en yoğun olduğu eyalet olan New York'ta mart ayı sonundan bu yana hastane ve cenaze evlerindeki morgların yetersiz kaldığı, yüzlerce soğutma sistemli mobil tırlarla bu soruna kısmi çözüm sağlanmaya çalışıldığı biliniyordu.

New York şehri civarındaki mezarlıklarda da salgın ölümleri yüzünden defin yapılacak yer kalmamış, şehrin belirli park ve adalarında ek mezar alanları açılmıştı.

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