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New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen nikahlar video konferansla kıyılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2020 20:41 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ertelenen evlilik işlemlerinin uzaktan video konferansla yapılabileceğini söyledi.

New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen nikahlar video konferansla kıyılacak

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta nikah memurlarının video konferansla nikah kıymasına izin verileceğini duyurdu.

Şimdi evlilik için hiçbir bahanenin kalmadığını belirten Vali Cuomo, "Zoom (video konferans) yoluyla yapabilirsiniz, 'evet' ya da 'hayır." ifadesini kullandı.

SON 24 SAATTE 540 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'taki vaka ve ölü sayısına ilişkin de açıklama yapan Cuomo, son 24 saatte 36'sı bakım evlerinde olmak üzere 540 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cuomo, günlük 2000 bin kişinin ise Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 706 bin 856 kişi Kovid-19 hastalığına yakalanırken, 37 bin 87 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

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