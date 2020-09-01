HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York'ta okulların açılması koronavirüs nedeniyle ertelendi

New York'ta okulların açılması koronavirüs nedeniyle ertelendi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 18:36 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde okulların açılması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Eylül'den 21 Eylül'e ertelendi.

New York'ta okulların açılması koronavirüs nedeniyle ertelendi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, devam eden salgın yüzünden okulların açılmasını 10 gün ertelediklerini duyurdu.

21 EYLÜL'DE OKULLAR BAŞLAYACAK

10 Eylül'de okullarına dönmesi beklenen 1,1 milyon öğrenci 21 Eylül'de okula başlayacak.

Okulların açılmasının ertelenmesinde öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi etkili oldu.

New York'ta günlük koronavirüs vaka sayısı binin altında seyrederken ABD genelinde de vakalarda düşüş yaşanıyor ancak ülke 6 milyonu geçen vaka sayısı ve yaklaşık 190 bin ölümle dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Öğrencilere sert müdahale!Öğrencilere sert müdahale!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!
Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!
Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Belarus’ta öğrencilere polis müdahalesi
Öğrencilere sert müdahale!
Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
İsveç'te İslam karşıtı saldırı!
Bir ülkede daha İslam karşıtı saldırı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.