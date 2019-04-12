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New York'ta Ultra Ortodoks Yahudilerden İsrail karşıtı gösteri

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2019 07:42 | Son Güncelleme

İsrail devletinin varlığını kabul etmeyen ABD ve Kanada'dan binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, İsrail'deki eğitim kurumlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen gecede bir araya geldi.

New York'ta Ultra Ortodoks Yahudilerden İsrail karşıtı gösteri

New York’un Queens bölgesindeki Arthur Ashe Stadyumu'nu dolduran her yaştan Yahudi toplumu üyeleri tek tip ve renk kıyafetleri ile ilginç görüntüler oluşturdu.

Programda kürsüye gelen Yahudi toplumu liderleri konuşmalarında İsrail’e sert eleştiriler yöneltti.

Geceyi organize eden Brooklyn bölgesi cemaati hahamlarından Chim Lefkowits, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail devletinin, dini öğretilerine karşı olduğu için askerlik yapmak istemeyen Ultra-Ortodoks Yahudileri orduya alma konusunda son yıllarda baskıları arttırdığını anlattı.

Lefkowits, İsrail devletini dinen kabul etmedikleri için herhangi bir oluşumunda yer almak istemediklerini belirterek, bundan dolayı eğitim kurumlarına ayrılan yüz milyonlarca dolarlık İsrail devletinin yardımlarını gönüllü olarak reddettiklerini vurguladı.

Ülkedeki okullarını finanse etmek için şimdi dünya genelinde yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Lefkowits, "Bu akşam burada, İsrail’deki kardeşlerimizle dayanışma sergilemek ve eğitim kurumlarına maddi destek sağlamak için toplandık." dedi.

"GERÇEK YAHUDİLİK İLE SİYONİST İDEOLOJİ ASLA BİR ARAYA GELEMEZ"

Chim Lefkowits, İsrail’de Ultra-Ortodoks Yahudi cemaatinin önemli bir kısmının bu hafta yapılan genel seçimleri boykot ettiğini hatırlatarak, İsrail devletinin herhangi bir sürecinde yer almak istemediklerini yineledi.

Lefkowits, şöyle devam etti:

"Siyonizme karşı olan bizler ile Siyonist İsrail destekçileri arasındaki bu kavga on yıllardır devam ediyor. Tevrat’ın gerçek öğretisine bağlı Ultra Ortodoks Yahudiler, Yahudi dininin milliyetçi ya da benzeri içerikteki bir devlet formuna karşıdır. Yahudiler Tanrı'ya ve Tevrat’a sadakat göstererek Yahudi olmayan komşuları ile barış ve uyum içinde yaşamakla emrolunmuştur. Tevrat'a bağlı gerçek Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in devlet yapılanmasından her zaman bağımsız olacaktır, gerçek Yahudilik ile Siyonist ideoloji asla bir araya gelemez."

Kutsal topraklarda İsrail devleti gibi bir oluşum ve Yahudi egemenliğinin olmaması gerektiğine inandıklarını belirten Lefkowits, "İsrail devletine genel olarak zaten karşıyız, ancak bu seçimlerde aşırı sağcı bir hükümetin ortaya çıkacağı görüntüsü Golan tepelerinden sonra şimdi de Batı Şeria'nın ilhak edileceği söylemlerinin ardından çok endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Chim Lefkowits, İsrail devleti kurulmadan önce nesiller boyu Filistin'de diğer topluluklarla birlikte barış içinde yaşadıklarına işaret ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Yahudiler adına konuşmayı bırakması gerektiğine işaret etti.

Lefkowits, İsrail'den ileri gelen hahamlarla birlikte, Kanada gibi New York dışından katılımların da olduğu gecede, 12 milyon dolar civarında bağış toplanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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israil New York Ultra-Ortodoks Yahudiler

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