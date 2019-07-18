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New York'ta yüzlerce insan Beyaz Akşam Yemeği için buluştu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2019 08:45 | Son Güncelleme

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Dinner in White olarak da bilinen 'Diner En Blanc' etkinliğinin 31'ncisi ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Park'ta gerçekleştirildi.

Beyaz kıyafetler giymenin zorunlu olduğu etkinlikte çok sayıda New Yorklu, yanlarında getirdikleri akşam yemeğini birlikte yedi. Etkinlik sırasında sağanak yağış etkili oldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Diner En Blanc (Dinner in White) yani Beyaz Akşam yemeği olarak bilinen Akşam Yemeği bu yıl 31. kez düzenlendi.
Bu özel günde kadın, erkek, genç, yaşlı herkes adeta özel bir törene katılacakmışcasına en şık kıyafetlerini giyerek etkinliğe geliyor.
Yemeklerin yenildiği, dansların edildiği etkinlik sadece bir gün sürüyor.
Beyaz renkli kıyafetler giymenin bir kural olduğu, çatal, bıçak, yemek ve içecekler de katılımcılar tarafından getiriliyor.
Geleneksel yemeğin organizasyon süreci de oldukça ilginç.
Resmi yetkililerin duymaması için gizli tutulan etkinliğin gerçekleşeceği güne kadar kimse nerede toplanılacağını bilmiyor.
Yemeğin gerçekleşeceği yer, organizasyon gününde söyleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Diner En Blanc Dinner in White

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