New York’taki Apple mağazaları kapılarını kapattı

Apple, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı nedeniyle önemli bir karar ile gündeme geldi. Şirket, New York'taki 11 mağazasını kapattı. Satışlar online olarak devam edecek.

OMICRON TEHLİKESİ

Pandeminin neredeyse ikinci yılında dahi karantinalar çoğu ülkede sürüyor. Delta varyantından sonra Omicron varyantının da gelmesiyle ABD’de Kovid-19 vakaları artmış durumda. Hal böyle olunca Apple gibi dev şirketler de önlemler alıyor.

Bu yıl da devam eden salgın herkesi zor durumda bırakmış halde. Özellikle ABD’de hızla yayılan varyant çalışanlar için tehdit oluşturuyor diyebiliriz. Şirket mağazalarını ne zaman açacak göreceğiz. Ancak kısa vadede mağazaların açılması söz konusu olmayacaktır.

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