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New York’taki Apple mağazaları kapılarını kapattı

29.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta, çalışanlar arasında pozitif çıkanların sayısının artması nedeniyle Apple, Kuzey Amerika’da bir günde yedi mağazayı kapatmıştı. Şimdi ise Apple, artan vaka sayısı nedeniyle New York'taki mağazalarını kapatma kararı aldı.

New York’taki Apple mağazaları kapılarını kapattı

Apple, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı nedeniyle önemli bir karar ile gündeme geldi. Şirket, New York'taki 11 mağazasını kapattı. Satışlar online olarak devam edecek.

OMICRON TEHLİKESİ

Pandeminin neredeyse ikinci yılında dahi karantinalar çoğu ülkede sürüyor. Delta varyantından sonra Omicron varyantının da gelmesiyle ABD’de Kovid-19 vakaları artmış durumda. Hal böyle olunca Apple gibi dev şirketler de önlemler alıyor.

Bu yıl da devam eden salgın herkesi zor durumda bırakmış halde. Özellikle ABD’de hızla yayılan varyant çalışanlar için tehdit oluşturuyor diyebiliriz. Şirket mağazalarını ne zaman açacak göreceğiz. Ancak kısa vadede mağazaların açılması söz konusu olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Apple
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