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New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2019 19:12 | Son Güncelleme

ABD'de hafta sonu sıcak hava dalgası ülkeyi olumsuz etkilerken, New York'un bazı bölgelerinde yaşanan ve yaklaşık 50 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisi tepkilere neden oldu.

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, pazar akşamı Brooklyn ve Westchester bölgelerinde yaklaşık 50 bin kişiyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

De Blasio, New York'un elektrik ihtiyacını sağlayan özel şirket Con Edison'un kamu kuruluşu gibi sorumlu davranmadığını belirterek, "Con Edison, kibirli davranarak olay hakkında gerçek cevaplar vermiyor. Bir daha bu kesintilerin yaşanmaması için emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

New York Valisi Andrew Cuomo da elektrik şirketine yüklenerek, "Bu durumu daha önce de yaşadık, hazırlıklı olmalıydılar. Bu doğal bir afet değil, elektrik kesintileri için mazeret kabul edilemez." dedi.

ABONELERİN YARISINA ELEKTRİK VERİLDİ

Con Edison'dan yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen bölgelerdeki tamiratlardan sonra abonelerin yarısına elektrik verilmeye başlandığı, geri kalan abonelerin de öğleden sonra elektriğe kavuşacağı bildirildi.

Geçen hafta da New York'un en yoğun bölgesi Manhattan'da yaşanan elektrik kesintisi hayatı felce uğratmıştı.

Manhattan'ın batı yakasında 73 binden fazla abonenin etkilendiği belirtilen kesinti nedeniyle birçok iş yeri kepenk indirirken, metro seferleri de yapılamamıştı.

Polis geniş güvenlik önlemleri alarak bazı caddelere barikat kurmak zorunda kalmıştı.

(AA)

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ABD New York elektrik kesintisi

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