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Korkutan iddia: ABD, Suudi Arabistan'a nükleer reaktör satacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, Trump yönetiminin, Suudi Arabistan'a nükleer silah yapımında kullanılabilecek nükleer reaktör satma planının olduğunu öne sürdü.

Korkutan iddia: ABD, Suudi Arabistan'a nükleer reaktör satacak

New York Times gazetesinde Nicholas Kristof imzasıyla yayımlanan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Suudi nükleer programı ve Amerikan yardımını görüşmüş olabileceği belirtildi.

Kuzey Kore ve İran'ın nükleer silahlardan arınmasını isteyen Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a nükleer silahlanma konusunda yardım ediyor olabileceği ifade edilen haberde, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a nükleer silah yapımında kullanılabilecek nükleer reaktörler satma planının olduğu öne sürüldü.

Haberde, Trump'ın damadı Kushner'in ailesinin Manhattan'da 666 Fifth Avenue isimli oldukça pahalı bir mülk yüzünden emlak işinin sallantıda olduğu ancak geçen ağustos ayında Suudi Arabistan'a reaktörler satmaya çalışan ve nükleer servis işiyle de uğraşan Brookfield Varlık Yönetimi tarafından 1,1 milyar dolar ödenerek kurtarıldığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 40 NÜKLEER SANTRAL!

Suudi Arabistan'a nükleer reaktörler satma planının aralarında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu bir grup emekli ulusal güvenlik yetkililerince ortaya atıldığı öne sürülen haberde, önce Suudi Arabistan'da 40 nükleer santral oluşturulması kararı alındığı ancak şimdilik sadece iki nükleer santral ile başlanmasının planlandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın nükleer santralleri elektrik üretimi için istediğini iddia ettiği belirtilen haberde, Suudi yönetimi yurt dışından daha ucuza almak yerine kendi nükleer yakıtını üretmekte ısrar etse de nükleer yakıt üretmenin "haydut" ülkelerin gizli nükleer programları için bir yol olduğu ileri sürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Nükleer Reaktör Suudi Arabistan ABD Jared Kushner

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