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New York Times: "ABD Üniversitelerinde 6.000'den Fazla Vaka"

02.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinin ABD’de 270 yüksek okul ve üniversitede yaptığı çalışma, öğrenciler arasında 6.600 Corona virüsü vakası olduğunu ve 14 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu

New York Times: "ABD Üniversitelerinde 6.000'den Fazla Vaka"

New York Times gazetesinin ABD’de 270 yüksek okul ve üniversitede yaptığı çalışma, öğrenciler arasında 6.600 Corona virüsü vakası olduğunu ve 14 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Gazetenin konuyla ilgili temas kurmak istediği yaklaşık 1.000 öğretim kurumundan yüzlercesi soruları yanıtlamadı. İstatistik, bazı okullarda şimdiden başlayan güz dönemi verilerini içermiyor.

Gazeteden yapılan açıklamada neredeyse kesin olan bu verilerin gerçek rakamın altında olduğu belirtildi. Üniversitelerin Corona virüsü salgınının gölgesinde yeni eğitim dönemine hazırlanırken karşı karşıya oldukları riskleri gözler önüne serdiği belirtildi.

Amerikalı eğitimciler, güz döneminde okulların öğrencileri ve çalışanlarını salgından en iyi şekilde koruyarak yeniden eğitime nasıl geçebileceği konusunda planlar yapıyor. Bazıları tüm dersleri çevrimiçi (online) yapmaya hazırlanırken diğerleri hem çevrimiçi hem de yüz yüze derslerle eğitim vermeyi planlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Cumartesi günü yaptığı açıklamada Corona virüsü salgınının uzun süreceği uyarısında bulunmuş ve salgının küresel risk düzeyinin de oldukça yüksek olduğunu kaydetmişti. Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre bugüne kadar dünya genelinde en az 17 milyon 800 bin kişi hastalığa yakalandı, 685 binden fazla kişiyse hayatını kaybetti.

Salgından olumsuz etkilenen Amerikalılar için ek bütçe

ABD’de yerli Amerikalılar’ın yaşadığı Navajo Nation bölgesi de salgından kötü etkilenen yerlerden. Yerel meclis bölgenin salgınla mücadelesinde 651 milyon dolarlık bütçe kullanılmasına onay verdi. Kaynak, Corona Virüsü Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası kapsamında verilmişti.

New Mexico, Arizona ve Utah eyaletlerine yayılmış bölgede 175 bin kişi yaşıyor. Evlerin üçte birinde sular akmıyor ve karantina uygulaması bölge halkı için alışılageldik bir kavram değil.

Bölgede Cuma günü 9.000 kişinin virüse yakalandığı 456 kişininse hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de Temmuz ayında 25 bin can kaybı

ABD’de, Temmuz ayında 1 milyon 870 bin yeni vaka kayıtlara geçti. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 4 milyon 500 bine çıktı. Bu da yüzde 69 artışa denk geliyor. Temmuz ayında yaşanan ölümlerse neredeyse yüzde 20 arttı, Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 154 bine çıktı.

Temmuz ayında yaşanan en büyük artış 310 binin üzerinde yeni vakayla Florida eyaletindeydi. Bunu her ikisi de 260 bin yeni vakayla California ve Teksas izledi. Her üç eyalette de vaka sayısı Haziran ayında iki katına çıkmıştı.

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