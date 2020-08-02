New York Times: "ABD Üniversitelerinde 6.000'den Fazla Vaka"

New York Times gazetesinin ABD’de 270 yüksek okul ve üniversitede yaptığı çalışma, öğrenciler arasında 6.600 Corona virüsü vakası olduğunu ve 14 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Gazetenin konuyla ilgili temas kurmak istediği yaklaşık 1.000 öğretim kurumundan yüzlercesi soruları yanıtlamadı. İstatistik, bazı okullarda şimdiden başlayan güz dönemi verilerini içermiyor.

Gazeteden yapılan açıklamada neredeyse kesin olan bu verilerin gerçek rakamın altında olduğu belirtildi. Üniversitelerin Corona virüsü salgınının gölgesinde yeni eğitim dönemine hazırlanırken karşı karşıya oldukları riskleri gözler önüne serdiği belirtildi.

Amerikalı eğitimciler, güz döneminde okulların öğrencileri ve çalışanlarını salgından en iyi şekilde koruyarak yeniden eğitime nasıl geçebileceği konusunda planlar yapıyor. Bazıları tüm dersleri çevrimiçi (online) yapmaya hazırlanırken diğerleri hem çevrimiçi hem de yüz yüze derslerle eğitim vermeyi planlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Cumartesi günü yaptığı açıklamada Corona virüsü salgınının uzun süreceği uyarısında bulunmuş ve salgının küresel risk düzeyinin de oldukça yüksek olduğunu kaydetmişti. Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre bugüne kadar dünya genelinde en az 17 milyon 800 bin kişi hastalığa yakalandı, 685 binden fazla kişiyse hayatını kaybetti.