HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York Times: ABD'nin Girit'teki üsse savaş gemisi gönderme kararı Türkiye'den duyduğu rahatsızlığın arttığının işareti olabilir

New York Times: ABD'nin Girit'teki üsse savaş gemisi gönderme kararı Türkiye'den duyduğu rahatsızlığın arttığının işareti olabilir

30.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yunanistan ile ortak bir üsse büyük bir donanma gemisi göndereceğini yazdı. Gazeteye göre bu adım Türkiye ile artan rahatsızlığın göstergesi olabilir.

New York Times: ABD'nin Girit'teki üsse savaş gemisi gönderme kararı Türkiye'den duyduğu rahatsızlığın arttığının işareti olabilir

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yunanistan ile Girit adasındaki ortak üsse büyük bir savaş gemisi göndereceğini yazdı. Gazeteye göre bu adım, Türkiye ile artan rahatsızlığın göstergesi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Üst düzey bir Amerikalı diplomatı kaynak gösteren haberde, "Hershel 'Woody' Williams" adlı geminin, Türkiye'den 600 mil uzakta, Girit adasının kuzeybatı sahilindeki Suda Körfezi'nde konuşlandırılacağı belirtildi.

Lara Jakes imzalı haberde, bu adımın, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile sorun yaşayan Yunanistan'a sembolik destek ve bölgede doğal gaz arama çalışmaları yapan Türkiye'nin bu faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığın göstergesi olarak yorumlanabileceğini ifade ediyor.

Ancak deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılan geminin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin tırmanması halinde müdahale edecek türden olmadığı vurgulanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde Türkiye ile anlaşmazlık ve sorunun nasıl çözüleceği konusunun temel gündem olduğu ve ikilinin Suda Körfezi'ne ziyaret düzenlediği belirtiliyor.

Miçotakis'in Türkiye'yi Akdeniz ve Ege'de yayılmacı strateji izlemek ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığı ifade ediliyor.

ABD'nin İncirlik'te**ki 'taktik nükleer silahları'**

Trump yönetiminin, Suriye'de Şii milislere ve İran destekli diğer girişimlere karşı Türkiye ile ittifaka önem verdiği belirtilen yazıda, ABD'nin İncirlik'teki hava üssünde taktik nükleer silahlar depoladığı vurgulanıyor.

Trump yönetiminin aynı zamanda "Türkiye'nin bazı saldırganlıklarını frenleme çabası gösterdiğini" belirten yazı şöyle devam ediyor:

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik sınır ihlali, Ankara'nın terörist örgüt olarak gördüğü Kürt savaşçıların kontrolü altındaki bölgelere asker göndermesi, IŞİD'i püskürten temel güce yönelik tehdit oluşturdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan vatandaşlarını gözaltına aldı, giderek artan bir otoriterlikle ülkeyi yönetti ve ABD'nin terörist olarak nitelediği Filistinli milislere ev sahipliği yaptı."

Miçotakis ve Pompeo Girit'te ABD ve Yunanistan'ın ortak Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etti

Pompeo: Yunanistan ile Türkiye arasında diyaloğu destekliyoruz

ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkta resmen arabuluculuk yapmadığı, bu görevin Almanya tarafından yürütüldüğü belirtilen yazıda, Miçotakis ile görüşmesinin ardından Pompeo'nun yaptığı şu açıklamaya yer verildi:

"NATO müttefikleri Yunanistan ile Türkiye arasında diyaloğu destekliyor ve bu sorunların tartışılmasına bir an önce başlanmasını teşvik ediyoruz."

NATO'nun arabuluculuk çabalarında ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo, Doğu Akdeniz'in gelişmesinin "işbirliğini ilerletmesi ve enerji güvenliği ve tüm bölgenin ekonomik refahı için temel oluşturması gerektiğini" söyledi.

Pompeo'nun Eylül ayında Kıbrıs'ı da ziyaret ettiğini hatırlatan yazı, Miçotakis'in, Pompeo'nun ziyareti sırasında "Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki saldırganlığını anlama şansı bulduğu" ve Salı günkü görüşmenin ardından Yunanistan ve ABD'nin bu konuda "tamamen aynı safta yer aldığına inandığına" dair sözlerine yer veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
'Balkondan atıldığı netlik kazandı'
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Olay iddia! 'Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor'
Olay iddia! 'Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor'
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Diğer Haberler
Dünya genelinde 150 çocuğu var! Hedefi 2 bin 500
Dünya genelinde 150 çocuğu var! Hedefi 2 bin 500
Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!
Araştırma: Anne sütü koronavirüsü öldürebilir!
Annesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attı
Annesinin dayağına dayanamadı kendisini beşinci kattan aşağı attı
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
İran savaş kılıcını çekti! ABD üslerini vurabilecek füzeler ilk kez görücüye çıktı
ABD üslerini vurabilecek füzeler ilk kez görücüye çıktı
Ünlülerin doktorunun evinden binlerce kişinin kemikleri çıktı
Ünlülerin doktorunun evinden binlerce kişinin kemikleri çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.