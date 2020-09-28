New York Times: Başkan Trump 2016'da sadece 750 dolar vergi ödedi

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son 20 yıldan uzun süreyi kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın seçimi kazandığı 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödediğini yazdı.

Gazete ayrıca, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında da sadece 750 dolar vergi ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildiridği için, son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti.

Trump ise New York Times'ın haberini "tamamıyla sahte haber" diyerek reddetti.

ABD Başkanlarının, kişisel mali detaylarını yayınlaması yasal bir zorunluluk değil, ancak Richard Nixon'dan bu yanaki bütün ABD başkanları yayımladı.

Trump geleneği bozdu

Trump ise, ABD başkanlarının vergi beyannamesi yayımlama geleneneğini bozdu ve bunun için mahkemelerde giriştiği uzun hukuk mücadelesi, beyannamelerde ne olduğu konusundaki spekülasyonları artırdı.

Trump'ın vergi beyannameleri, 2016 seçim kampanyasında da tartışılan önemli konulardan biriydi ve Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce de yoğun şekilde tartışılıyor.