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New York Times: Başkan Trump 2016'da sadece 750 dolar vergi ödedi

28.09.2020 01:38 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son 20 yıldan uzun süreyi kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın seçimi kazandığı 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödediğini yazdı.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son 20 yıldan uzun süreyi kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın seçimi kazandığı 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödediğini yazdı.

Gazete ayrıca, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında da sadece 750 dolar vergi ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildiridği için, son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti.

Trump ise New York Times'ın haberini "tamamıyla sahte haber" diyerek reddetti.

ABD Başkanlarının, kişisel mali detaylarını yayınlaması yasal bir zorunluluk değil, ancak Richard Nixon'dan bu yanaki bütün ABD başkanları yayımladı.

Trump geleneği bozdu

Trump ise, ABD başkanlarının vergi beyannamesi yayımlama geleneneğini bozdu ve bunun için mahkemelerde giriştiği uzun hukuk mücadelesi, beyannamelerde ne olduğu konusundaki spekülasyonları artırdı.

Trump'ın vergi beyannameleri, 2016 seçim kampanyasında da tartışılan önemli konulardan biriydi ve Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce de yoğun şekilde tartışılıyor.

New York Times'ın haberinde, "Trump'ın vergi kayıtlarında bir ceza avukatına ödenen paranın düşülmesinden, ailenin tatil için kullandığı bir eve Trump'ın 2013'te Moskova'daki Miss Universe yarışması için aldığı milyonlarca dolara dek bir çok ifşa bulunduğunu" kaydetti.

Gazete, vergi kayıtlarının "Trump'ın tek başına milyarder olan işadamı imajının arkasındaki içi boşluğun yanı sıra sihirbazlığı da gösterdiğini" belirtti.

Trump'ın avukatlarından Alan Garten ise New York Times'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin "federal hükümete son 10 yılda onmilyonlarca dolar vergi ödediğini ve 2015'te başkan adaylığını duyurmasından bu yana da milyonlarca dolar vergi ödemesi yaptığını" savundu.

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