New York Times: "Başkan Trump Sadece 750 Dolar Vergi Ödedi"

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçildiği 2016 yılında ve ardından başkanlığının ilk senesi 2017’de yılda sadece 750 dolar vergi ödediğini öne sürdü.

Gazete ayrıca Başkan Donald Trump’ın son 15 yılın sadece 5 yılında vergi ödediğini diğer yıllarda şirketlerinde zarar göstererek verdi ödemediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ne kadar vergi ödediği başkanlık yarışına girdiği dönemden bu yana Amerika’da tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Donald Trump’ın mali kayıtlarına göre 2018 yılında Trump, 434,9 milyon dolar kazandı ancak buna rağmen vergi beyannamesinde 47,4 milyon dolar zarar bildirdi.

Trump şirketler grubunun avukatları New York Times gazetesinde yer alan iddialarla ilgili bir açıklamada bulunmadılar. Ancak Başkan Donald Trump, dün Beyaz Saray’da düzenlediği basin toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine bu haberin tamamen yalan olduğunu söyledi.

ABD Başkanı kendisinin ödediği vergilerle ilgili denetimin sürdüğünü yakında bunların açıklanacağını ancak kendisinin büyük miktarlarda vergi ödediğini söyledi.