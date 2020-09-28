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New York Times: "Başkan Trump Sadece 750 Dolar Vergi Ödedi"

28.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçildiği 2016 yılında ve ardından başkanlığının ilk senesi 2017’de, yılda sadece 750 dolar vergi ödediğini öne sürdü

New York Times: "Başkan Trump Sadece 750 Dolar Vergi Ödedi"

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçildiği 2016 yılında ve ardından başkanlığının ilk senesi 2017’de yılda sadece 750 dolar vergi ödediğini öne sürdü.

Gazete ayrıca Başkan Donald Trump’ın son 15 yılın sadece 5 yılında vergi ödediğini diğer yıllarda şirketlerinde zarar göstererek verdi ödemediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ne kadar vergi ödediği başkanlık yarışına girdiği dönemden bu yana Amerika’da tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Donald Trump’ın mali kayıtlarına göre 2018 yılında Trump, 434,9 milyon dolar kazandı ancak buna rağmen vergi beyannamesinde 47,4 milyon dolar zarar bildirdi.

Trump şirketler grubunun avukatları New York Times gazetesinde yer alan iddialarla ilgili bir açıklamada bulunmadılar. Ancak Başkan Donald Trump, dün Beyaz Saray’da düzenlediği basin toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine bu haberin tamamen yalan olduğunu söyledi.

ABD Başkanı kendisinin ödediği vergilerle ilgili denetimin sürdüğünü yakında bunların açıklanacağını ancak kendisinin büyük miktarlarda vergi ödediğini söyledi.

Trump, vergi kayıtlarının ne zaman kamuoyuyla paylaşılacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak Başkan Trump, bugüne dek vergi kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili girişimlere herhangi bir yanıt vermedi aksine bu taleplere mahkemelerde açtığı karşı davalarla yanıt verdi. Bu davalardan biri de Trump’ın vergi kayıtlarının açıklanmasını isteyen Temsilciler Meclisi’ne karşı oldu.

Türkiye'den 1 milyon dolar gelir

Donald Trump’ın başkanlığının ilk yılında elde ettiği gelir kalemleri arasında Türkiye’deki Trump girişimlerinden aldığı gelir de bulunuyor. New York Times’in haberine göre Trump şirketleri yurtdışındaki yatırımlarından 73 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirler İskoçya ve İrlanda’daki golf kulüplerinden gelirken 3 milyon dolar Filipinler, 2,3 milyon dolar Hindistan ve 1 milyon dolar da Türkiye’de yatırımlarından geldi. Gazetenin haberine göre 2017 yılında Trump, ABD’de 750 dolar vergi ödemesine karşın

Hindistan’da 145 bin 400 dolar, Filipinler’de 156 bin 824 dolar vergi ödedi.

New York Times gazetesi Donald Trump’ın vergi ödememek için kişisel birçok harcamasını da vergiden düşmek için kullandığını iddia etti. Bunların arasında kişisel jetinin masrafları ve “Çırak” isimli TV programını çekerken yaptığı 70 bin dolarlık kuaför masrafı da dahil.

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