New York Times Başkan Trump'ı Twitter'a Şikayet Etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’da paylaştığı bir fotoğraf, New York Times gazetesinin telif hakkı şikayetinin ardından Twitter tarafından silindi.

Trump’ın 30 Haziran 2020 tarihinde Twitter hesabında paylaştığı, “Gerçekte, benim peşimde değil, senin peşindeler. Ben sadece önlerinde duruyorum” yazılı mesajın arka planında yer alan fotoğrafla ilgili New York Times yetkililerinden şikayet geldi.

Şikayete konu olan fotoğrafın 2015 yılı Eylül ayında, New York Times gazetesi için çalışan bir fotoğrafçı tarafından çekildiği belirtilirken, Twitter Trump’ın mesajını kaldırarak, yerine “Bu görsel, telif hakkı sahibinden gelen bir ihbar sonrası kaldırılmıştır” ifadeleri yazan bir görsel koydu.

Hak savunucularından ve kullanıcılardan tepki gören sosyal medya devi Twitter’ın, Mayıs ayından bu yana Trump’ın paylaşımlarına yönelik takip ve müdahaleleri dikkat çekiyor.

Başkanın, 2020 başkanlık seçimlerinde postayla yollanan oy pusulalarının usülsüz olduğu yönündeki mesajı da Twitter tarafından ‘kışkırtıcı ve şiddet içerikli’ olduğu savunmasıyla, kurumun kullanım kuralları çerçevesinde etiketlenmişti. Trump ise Twitter’ın bu adımının ardından sosyal medya yasalarını değiştirme tehdidinde bulundu.

