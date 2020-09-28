HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York Times belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay

New York Times belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 02:23 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı.

New York Times belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay

Trump'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren gazete, Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.

Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtildi.

TRUMP HABERLERİ YALANLADI

ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını ifade etti.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.

ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı! ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!
İtalyan senatörden Azerbaycan’a destekİtalyan senatörden Azerbaycan’a destek
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında flaş gelişme: Karşı saldırı kararı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında flaş gelişme: Karşı saldırı kararı
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Diğer Haberler
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: Durdurabilecek miyiz bakacağız
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Son dakika: ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
İtalyan senatörden Azerbaycan’a destek: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli
İtalyan senatörden Azerbaycan’a destek
Son dakika: BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin açıklama
Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirmişlerdi! Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında flaş gelişme: Karşı saldırı kararı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında flaş gelişme: Karşı saldırı kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.