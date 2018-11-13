"Bir ses kaydı, Kaşıkçı cinayetini Veliaht Prens'e bağlıyor"

Gazete, Türk istihbaratının elindeki Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını bilen üç kişiye dayandırdığı haberinde, İstanbul'a gelen 15 kişilik 'suikast timinden' Maher Abdulaziz Mutreb'in cinayetin ardından Arapça bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Habere göre geçen ay CIA direktörü Gina Haspel ile paylaşılan bu ses kaydında, Türk istihbarat yetkilileri telefonun diğer ucunda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yardımcılarından birinin bulunduğunu düşünüyor.

Prens'in yardımcılarından birini arayan Mutreb'in, "işlemin tamamlandığını" aktararak "Patronuna haber ver" dediği öne sürülüyor.

Gazetenin haberine göre Amerikan istihbarat yetkilileri 'patron' ile kastedilen kişinin Prens Selman olduğu görüşünde.

Her ne kadar ses kaydında Veliaht Prens'in adı geçmese de Amerikan yetkililerine göre bu ses kaydı Kaşıkçı cinayetini Prens Selman'a bağlayan en büyük kanıt.

Ayrıca Mutreb'in Prens Muhammed ile sık ziyaret eden bir güvenlik görevlisi olduğu belirtiliyor.

"BİZİM DİNLEDİĞİMİZ KAYITTA YOK"



Suudi Arabistan ise yayımladığı açıklamada Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını öne sürdü. Aynı zamanda Türkiye'nin kendileriyle paylaştığı ses kaydında böyle bir ifadenin yer almadığını aktardı.