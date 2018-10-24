New York Times Erdoğan’ı Hem Övdü Hem Sordu: ‘Türkiye’nin Oyunu Ne?’

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini bölgesel rakibi Suudi Arabistan’ın ayağına çelme takma fırsatı olarak gördüğünü yazıyor. Gazete, başyazısında, Türkiye’nin, Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğundan kaçmasını engellemeye çalıştığını kaydediyor.

Başyazı özetle şöyle devam ediyor: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetinin kontrolündeki haber medyası son üç haftadır Kaşıkçı cinayetinin en dehşet verici ayrıntılarını paylaşarak tüm dünyanın dikkatini genç Veliaht Prens’in gaddarlığına çekti. Erdoğan, dünse ilk kez önceden planlanmış olarak tanımladığı cinayetin kronolojik ayrıntılarını parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada anlattı. Cinayette parmağı olduğu sanılan 18 zanlının Türkiye’de adalet karşısına çıkarılması talebinde bulunan Erdoğan, cinayet emrinin Veliaht Prens ya da Veliaht Prens’e yakın bir kişi tarafından verilmiş olduğunu ima etti.

Başkan Trump ve damadı Jared Kushner’la yakın ilişki içinde olan bölgesel güç Suudi Arabistan’a yönelik böylesi açık bir meydan okuma, Erdoğan açısından çok cesur bir adım. Peki Erdoğan, bu adımı atarak ne yapmayı amaçlıyor? Gazetecileri ve basın özgürlüğünü baskı altına alma konusundaki siciline bakıldığında Erdoğan’ın bir gazetecinin öldürülmesinden hislenmesi olasılığı, düşük. Basın özgürlüğünü savunan örgütler, geçen yıl Türkiye’nin gazetecilerin işlerini yapmalarından ötürü en çok cezalandırıldıkları ülke olduğunu bildirmişti. Peki Erdoğan basın özgürlüğünü savunmuyorsa o zaman hangi ilkeleri savunuyor? Erdoğan’ın yabancı bir gücün Türkiye sınırları içinde böylesi küstah bir cinayet işlemesi karşısında öfkelendiğine şüphe yok. Ancak Erdoğan, konuşmasında, beklendiği kadar ileri gitmedi. Prens Muhammed’i dolaylı olarak suçladı ve Kral Selman’a yönelik saygılı ifadeler kullandı. Bundan, Erdoğan’ın Suudi Arabistan’la ilişkileri tam anlamıyla koparmak istemediği sonucu çıkarılabilir.