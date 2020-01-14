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  4. New York Times gazetesi paylaştı: İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

New York Times gazetesi paylaştı: İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 23:57 | Son Güncelleme

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran'da düşürülen uçakla ilgili yeni görüntü yayınladı. Yeni güvenlik kamerası görüntülerinde 2 roketin 30 saniye arayla atıldığı görülüyor. Gazete, 30 saniyelik zaman aralığının uçağın transponder'ının ikinci roketin çarpmasından önce neden durduğunu açıkladığını belirtti.

New York Times gazetesi paylaştı: İran'da düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı.

İRAN 3 GÜN SONRA İTİRAF ETMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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