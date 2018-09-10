New York Times gazetesi yazdı: ABD 17 yıldır Afganistan konusunda yalan söylüyor

New York Times'ın haberinde, ABD'li yetkililerin, 2001 yılından bu yana Afganistan'daki durumun ilerleyişine dair abartılı ve yanlış raporlar yayımlayarak kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.

ABD'nin, Afgan hükümetinin ülkenin yüzde 56'sını kontrol altında tuttuğunu ileri sürdüğüne işaret edilen haberde, bunun aksine hükümetin sadece yüzde 29'luk bir kısmı kontrol ettiği kaydedildi.

Afganistan'daki çatışmalarda 2 bin 200 ABD askerinin öldüğüne ve ABD'nin Talibanla mücadele ve ülkeyi yeniden inşa etmek için 840 milyar dolar harcadığına işaret edilen haberde, bu rakamın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın yeniden inşası için Marshall Planı çerçevesinde harcanan rakamdan daha fazla olduğu vurgulandı.

Bu yatırımın ABD'lilerin tepkisini çektiğine, bu nedenle de ABD hükümetinin Taliban'ın yenildiği şeklinde bir tablo çizdiğine değinilen haberde, halka yansıtılanın aksine, 2017'den bu yana Taliban'ın ABD'nin işgalinden beri en fazla Afgan toprağını elinde tuttuğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin sadece savaşın ilerleyişi konusunda değil, Afganistan'daki yaşam koşulları konusunda da yanlış bilgiler paylaşıldığı belirtildi.