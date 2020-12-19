HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York Times IŞİD'le ilgili podcast serisi Caliphate'teki 'hatalar ve tutarsızlıklar' nedeniyle bir ödülü geri verdi

New York Times IŞİD'le ilgili podcast serisi Caliphate'teki 'hatalar ve tutarsızlıklar' nedeniyle bir ödülü geri verdi

19.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
New York Times IŞİD'le ilgili podcast serisi Caliphate'teki 'hatalar ve tutarsızlıklar' nedeniyle bir ödülü geri verdi

New York Times gazetesi, Caliphate (Halife) adlı IŞİD'in konu edildiği podcast serisinde tutarsızlık ve hatalar olduğu gerekçesiyle bir ödülü iade etti.

New York Times gazetesi, Caliphate (Halife) adlı IŞİD'in konu edildiği podcast serisinde tutarsızlık ve hatalar olduğu gerekçesiyle bir ödülü iade etti.

İki aylık soruşturma sonunda gazete, Caliphate adlı podcast'ın editoryal standartlarına uymadığına hükmetti.

Podcast serisi 2018 yılında yayına girmişti. Serinin odağındaki isim Shehroze Chaudhry, 'Suriye'ye gidip IŞİD'e katıldığını' iddia ediyordu.

Ama New York Times, Cuma günkü açıklamasında Chaudhry'nin IŞİD'le ilişkisine dair 'gerçek dışı beyanatlar' tespit edildiğini söyledi.

Bu karar sonucunda gazete podcast'a daha önce verilen Peabody Ödülü'nü iade etti. Yurtdışı Basın Kulübü (The Overseas Press Club) da, podcast'ın yapımcılarına verilen Lowell Thomas Ödülü'nü feshettiğini duyurdu.

New York Times Genel Yayın Yönetmeni Dean Basquet, Cuma günü yayınlanan bir podcast'ta hatanın yalnızca bir muhabirden kaynaklanmadığını, 'kurumsal bir hata olduğunu' söyledi.

Podcast'ı hazırlan ve sunan dört Pulitzer Ödülü finalisti gazeteci Rukmini Callimachi de terörle ilgili konulardan alınıp başka bir göreve atandı.

Callimachi, Twitter hesabından yayımladığı mesajda IŞİD'le ilgili yaptığı haberlerden gurur duyduğunu belirtti ama "Kaçırdıklarımız ve yanlışlarımız için özür dilerim" dedi.

https://twitter.com/rcallimachi/status/1339956839082037250?s=20

'Uydurma terör faaliyetlerinde bulunma' suçlaması

Gazete Caliphate ile ilgili soruşturmayı, Pakistan doğumlu Chaudhry'nin Eylül ayında Kanada polisi tarafından yakalanıp 'uydurma terör faaliyetlerinden bulunmakla' suçlanması üzerine başlattı.

Kanadalı yayın kuruluşu CBC 2017'de bir haberinde, Chaudhry'nin 'IŞİD rumuzu' olarak belirtilen Abu Huzaifa al Kanada adını kullandı. Haberde Chaudhry, 'görevi gereği bir kişiyi kırbaçladığını ama kimseyi öldürmediğini' öne sürdü.

Chaudhry'nin ifadeleri, muhalefetin neden hala ülkede yaşamasına izin verildiğine dair soru önergesi vermesi üzerine Kanada Temsilciler Meclisi'ne taşındı.

New York Times da 2018'de Chaudhry'yle Caliphate podcast serisi için yapılan röportajı yayınladı. Röportajda Chaudhry IŞİD için insan öldürdüğünü söylüyordu.

Ama gazete yürüttüğü soruşturmada Chaudhry'nin işlediğini söylediği suçların gerçekliğini destekleyecek kanıt bulunmadığı sonucuna vardı.

Gazete, Chaudhry'nin sosyal medya hesabından 'Suriye'de olduğunu iddia ederek' paylaştığı en az bir fotoğrafın da Rus Tass haber ajansına ait bir fotoğrafın kopyası olduğunu söyledi. Diğer fotoğrafların da iddiasını ortaya attığı tarihten bir yıl önce Suriyeli muhalifler tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

New York Times'a göre, Kanadalı ve Amerikalı yetkililer, Chaudhry'nin "Suriye'ye hiçbir zaman gitmediğine ve bir yalancı olduğuna, bu yalanları da Toronto'nun küçük bir kasabasındaki hayatından bir kaçış olarak gördüğü için ortaya attığına inanıyor."

Toronto yakınlarındaki Oakville'deki bir aile restoranında çalışan Chaudhry kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.

New York Times'a konuşan avukatı, Chaudhry'nin suçlu olmadığını ve 'uydurma terör faaliyetlerinde bulunma' suçlaması yöneltilmesi halinde itiraz edeceklerini söyledi. Chaudhry, hakkında yasal işlem başlatılır ve suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Dünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası ölümsüzleştirildiDünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası ölümsüzleştirildi
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Dünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası müzede sergilenecek

Dünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası ölümsüzleştirildi

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği'nden Ukrayna'ya gideceklere uyarı! Karantina şartı getirildi

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Karantina şartı getirildi

ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

ABD’den bir aşıya daha acil kullanım izni

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye: AB, tutması ümidiyle Türkiye'ye el uzatmaktadır

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

Kuzey Kore'de balıkçı teknesi kaptanı ABD radyosu dinlediği için infaz edildi

Kuzey Kore'de ABD radyosu dinleyen kaptan infaz edildi

Joe Biden, Maduro ile görüşmeyi planlıyor

Joe Biden, Madoru ile görüşmeyi planlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.