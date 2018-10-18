New York Times: Kaşıkçı olayı, ABD'nin İran planlarını zora soktu

Habere göre, ABD'nin İran'a karşı planlanan kapsamlı ambargo stratejisinin işe yaraması için Trump yönetimi, İran'ın petrol satışlarını engelledikten sonra küresel fiyatları yükseltmeden petrolün dolaşımını sağlamak ve İran Körfezi'nde İran'ı kuşatma altına alacak yeni bir politika üzerinde çalışmak amacıyla Suudi yönetimine güveniyordu.

Beyaz Saray'da ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırılan makalede, yetkililerin, Trump yönetiminin, 5 Kasım'da İran'ın tüm petrol ihracatını durduracak sert önlemler almayı düşündükleri bir dönemde Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında ana fail durumunda olmasının kendileri için kötü bir zamanlama olduğunu söylediği kaydedildi.

İran'a karşı söz konusu planın uygulanması halinde Suudilerin petrol gelirlerinde ciddi bir artış olmasının beklendiği ancak şu anda Kongre'nin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Krallığını cezalandırmasının konuşulduğunun belirtildiği makalede, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tam da bu zamanda alelacele Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin bu açıdan anlamlı bulunduğu kaydedildi.

ACIMASIZ MÜTTEFİK SUUDİ ARABİSTAN ÇELİŞKİSİ

Makalede Beyaz Saray yetkililerinin, Yemen'de dünyanın tepkisini çeken ölümcül askeri kampanyanın öncülüğünü yapan ve şu anda Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan Suudi Arabistan'ın acımasız bir müttefik görüntüsü verirken, yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran'ı bölgenin "zorbası" gibi göstermeye çalışmasının çelişki olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçi birçok ABD başkanıyla çalışan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard N. Haass'ın, "Bir ülkeye hem ambargo uygulayıp hem de beraber çalışabilmek özel bir durum gerektirir. Suudiler Yemen'de çocukları bombalarken, muhaliflere ve gazetecilere korkunç şeyler yaparken İran'ın davranışları üzerinde odaklanmak hiç de kolay değil." yorumuna yer verildi.

İran tarafından işlenmesi halinde kabul edilemeyecek olan birçok Suudi davranışının, İran'a odaklanan Trump tarafından affedilmek istenmesinin Kongre'deki çok sayıda temsilci dahil insan hakları grupları tarafından uygun bulunmadığına dikkat çekildi.

(AA)

