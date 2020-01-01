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  4. New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı

New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 08:02 | Son Güncelleme

ABD'de yılbaşı kutlamalarının en popular yeri New York Times Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi soğuk havaya aldırmadan yeni yıl coşkusunu yaşadı  - Kutlama alanı ve çevresinde gün boyu geniş güvenlik önlemleri alındı  - Ünlü sanatçıların konserler verdiği bu seneki kutlamanın ana teması "İklim değişikliği" olarak belirlendi

ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda, yüz binlerce kişi soğuk hava şartlarına aldırmadan yeni yılı kutladı.

New York'un merkezi kabul edilen Times Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren New York Polis Teşkilatının (NPYD) kurduğu kontrol noktalarından tek tek aranarak içeri alındı.

Polis, kutlamaya gelenlerin yanında şemsiye, sırt çantası gibi malzeme taşımasına izin vermezken, olası terör tehdidine karşı da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

NYPD'den polis şefi Terenca Monahan, kutlamalar boyunca meydanda ve metro istasyonlarında binlerce üniformalı ve sivil polisin görev yaptığını, ağır silahlı anti terör timlerinin, bomba koklayan k-9 polis köpeklerinin ve acil servis araçlarının da hazır tutulduğunu söyledi.

Binden fazla güvenlik kamerası ile izlenen meydan, zaman zaman polis helikopterleri ve 3D donanımlı termal kameralar bulunan insansız hava araçları ile de havadan kontrol edildi.

- Kutlamaların bu yılki teması iklim değişikliği

Bu yılki teması "İklim değişikliği" olan Times Meydanı'ndaki kutlamada gösteriler akşam saat 18.00'de başlayarak 12.30'a kadar sürdü.

Değişik pop müzik ve dans gruplarının performanslarını sergilediği kutlamalar kapsamında Sam Hunt ve X Ambassadors gibi ünlü ses sanatçıları da konser verdi.

Saatlerin gece yarısı 23.59 gösterdiğinde, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile devlet okullarından seçilen bilim öğretmenleri ve öğrencileri, 60 saniyede düşecek olan kristal topun düğmesine bastı.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik bir direkten aşağı bırakıldı.

Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.

Ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden canlı yayınlanan Times Meydanı'ndaki kutlamaları dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği kaydedildi.

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