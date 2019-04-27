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New York Times, Netanyahu karikatürü için özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

New York Times, Netanyahu karikatürü için özür diledi

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir ettiği karikatür için özür diledi.

Perşembe günkü baskısında çıkan ve Netanyahu'yu "Trump'ı yönlendiren bir köpek" gibi gösteren karikatürün tepki çekmesinin ardından gazeteden özür dilenen açıklama geldi.

Gazeteden bugün yapılan açıklamada, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı" ifadesi kullanıldı.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve New York Times'a tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu karikatür New York Times özür

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