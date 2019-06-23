HABER

New York Times önündeki iklim protestosunda 70 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 02:59 | Son Güncelleme

New York Times önündeki iklim protestosunda 70 gözaltı

New York Times gazetesinin iklim değişikliğini yeterince haber yapmadığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 70 kişi gözaltına alındı.

New York Times'ın Manhattan'daki binası önünde bir araya gelen grup, gazetenin iklim değişikliği konusunda yeterince durumu ortaya koyan haberler yapmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Protesto esnasında, konuşma yapan Eve Mosher adlı aktivist, iklim değişikliğinin aciliyet arz ettiğini belirterek, New York Times'ın her gün iklim değişikliği konusunu manşetine taşıması gerektiğini kaydetti.

Gösterilerin kaosa dönüşmesi üzerine olaya müdahale eden New York Polisi 70 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Bodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptıBodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri New York Times protesto

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçıdan acı haber

Usta sanatçıdan acı haber

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Çok acı fotoğraf

Çok acı fotoğraf

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı

Edirne'de görme engelli öğretmen darp edildi

Görme engelli öğretmen darp edildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.