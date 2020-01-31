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New York Times, sözde Orta Doğu barış planını yorumladı: Ciddiye alınması en zor plan

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

"Uzun zamandır beklenen bu 'anlaşma', İsrail'in sağ kanadına istediklerini veriyor" - "Nereden bakarsanız bakın, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak lanse edilen plan, başı belada olan iki politikacının yeniden seçilmek için kendi sağcı tabanını memnun etmeye çalışan, gündem değiştirmeye yönelik alaycı bir girişimi olarak görünüyor" - "Filistin'in bir devlet olmayacağını görmek için, önerilen 'devlet' haritasına ve planın bazı ayrıntılarına sadece bir göz atmak yeterli. İsrail tarafından tanımlanan güvenlik gereksinimlerine tabi olarak köprüler, yollar ve tünellerle bağlandığı varsayılan bir etnik adalar yaması olacak. Başka bir deyişle, plan zaten şu an var olan duruma benziyor"

Amerika'nın önde gelen gazetesi New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının öncekilere kıyasla "ciddiye alınması en zor plan" olarak niteledi.

Gazetenin yayın kurulunca kaleme alınan makalede, Trump'ın sözde barış planı için "Uzun zamandır beklenen bu 'anlaşma', İsrail'in sağ kanadına istediklerini veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Makalede, şu görüşlere yer verildi:

"Nereden bakarsanız bakın, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak lanse edilen plan, başı belada olan iki politikacının yeniden seçilmek için, Netanyahu mart başında ve Trump kasımda, kendi sağcı tabanını memnun etmeye çalışan gündem değiştirmeye yönelik alaycı bir girişimi olarak görünüyor. Analistler, anlaşmanın daha doğmadan öldüğünü ve daha da kötüsü, Amerika'nın gelecekteki arabuluculuk rolünden feragat ettiğini ilan etti."

Bölgede barış ihtiyacına rağmen söz konusu planı, en pragmatik ve bitkin Filistinlilerin bile kabul etmesinin zor olduğu vurgulanan makalede, Trump'ın düşündüğünün aksine planın Filistinliler tarafından reddedilebileceği kaydedildi.

Planın, uzun vadede İsrail'e nasıl bir fayda sağlayacağını görmenin de zor olduğuna işaret edilen makalede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Filistin'in bir devlet olmayacağını görmek için önerilen 'devlet' haritasına ve planın bazı ayrıntılarına sadece bir göz atmak yeterli. İsrail tarafından tanımlanan güvenlik gereksinimlerine tabi olarak köprüler, yollar ve tünellerle bağlandığı varsayılan bir etnik adalar yaması olacak. Başka bir deyişle, plan zaten şu an var olan duruma benziyor."

Trump'ın planının, İsrail'e neredeyse tüm İsrail yerleşimlerini ve Ürdün Vadisi'ni hemen ilhak etme hakkı verdiğine dikkati çekilen makalede, plan kabul edilse bile sonunda İsrail'in 4 yıl sonra Filistin Devletini kabul edip etmeyeceği endişesi de dile getirildi.

Makalede, sözde önerilen Filistin Devleti'nin İsrail askeri gözetiminde olacağının altı çizilerek, "Filistinliler, planda istenilen bir dizi katı koşulları yerine getirse bile; bu 4 yıllık sürenin sonunda kendisine etkili olarak belirsiz bir şekilde veto hakkı verilen İsrail, koşulların karşılanıp karşılanmadığına karar verecek." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın sözde barış planının, İsrailli milliyetçilerle kendi Yahudi ve evanjelik bağışçılarının isteklerini yansıttığı vurgulanarak, "Plan, anlamlı bir Filistin egemenliği veya halkının durumunda gerçek bir gelişme için umut vaat etmiyor görünüyor." yorumu yapıldı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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New York Times (NYT) sözde Orta Doğu barış planı

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